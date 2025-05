iOS 19: i modelli AI di Apple saranno aperti agli sviluppatori

Secondo un nuovo report di Bloomberg diffuso nelle scorse ore, con l’avvento di iOS 19, a cui saranno ufficialmente tolti i veli in occasione della WWDC 2025 di giugno prossimo, verrà introdotto un nuovo SDK che consentirà agli sviluppatori di integrare i modelli AI proprietari di Apple nelle loro app.

iOS 19: gli sviluppatori potranno usare i modelli AI di Apple nelle loro app

Si tratta di un cambiamento radicale nella filosofia di Apple che consentirà di assistere all’avvento di una nuova generazione di app molto più intelligenti, personalizzate e integrate in iOS. Per la prima volta in assoluto, dunque, gli sviluppatori potranno creare nuove funzionalità AI utilizzando direttamente il framework Apple.

Tutto ruota attorno al nuovo kit di sviluppo che offrirà accesso ai modelli linguistici di Apple, i medesimi usati per le funzionalità introdotte sotto Apple Intelligence, come i riassunti delle notifiche, gli strumenti di scrittura, i Genmoji e il playground per le immagini generate.

La prima versione dell’SDK si concentrerà sui modelli più leggeri, quelli che possono girare direttamente sul dispositivo, al fine di preservare, almeno inizialmente, privacy e prestazioni, preferendo l’elaborazione on-device rispetto al cloud.

Da tenere presente che attualmente gli sviluppatori possono integrare riepiloghi di notifica, strumenti di scrittura, Genmoji e Image Playground nelle loro app, ma non sono hanno modo di creare nuove funzionalità di intelligenza artificiale utilizzando il framework di Apple. Chi desidera davvero potenziare le proprie app con l’intelligenza artificiale è infatti costretto, ad oggi, a usare modelli di terze parti, con tutte le complessità e i costi annessi.