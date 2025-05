Apple offrirà i suoi modelli AI a terze parti

Apple consentirà agli sviluppatori di terze parti di accedere ai suoi modelli di intelligenza artificiale utilizzati sui dispositivi. Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, l’azienda di Cupertino illustrerà la novità durante la WWDC 2025 (9-13 giugno) e rilascerà un SDK (Software Development Kit) per iOS 19.

Nuove app AI con i modelli di Apple

Le funzionalità AI di Apple Intelligence sfruttano modelli installati localmente su iPhone, iPadOS e macOS per garantire privacy e sicurezza, ma per i compiti più complessi vengono utilizzati i modelli sul cloud. Secondo le fonti di Bloomberg, Apple rilascerà un SDK e i relativi framework per consentire l’accesso ai modelli on-device.

Gli sviluppatori di terze parti potranno quindi integrare le tecnologie Apple nelle loro app. Finora gli sviluppatori hanno avuto accesso solo ad un numero limitato di funzionalità, come riassunti delle notifiche, Writing Tools, Genmoji e Image Playground. Ciò ha costretto gli sviluppatori ad usare altre tecnologie AI. Grazie al kit di sviluppo potranno utilizzare direttamente gli Apple Foundation Models nelle app.

Su App Store ci sono molte app AI dei principali provider, tra cui ChatGPT di OpenAI, Copilot di Microsoft, Claude di Anthropic e Grok di xAI, ma tutte sfruttano i rispettivi modelli. Ovviamente queste aziende non utilizzeranno i modelli di Apple, quindi la novità riguarderà solo gli sviluppatori più piccoli.

L’annuncio è previsto durante la WWDC di inizio giugno. Altre novità attese sono un tool per l’ottimizzazione della batteria, un dottore virtuale (Project Mulberry) e il supporto per altri assistenti AI.