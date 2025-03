Apple Project Mulberry: app Salute con dottore AI

Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, ha svelato alcune interessanti informazioni sui piani futuri di Apple nel campo della salute. L’azienda di Cupertino ha avviato il Project Mulberry che prevede il completo aggiornamento dell’app Health (Salute in italiano) e l’integrazione di un agente AI. Quest’ultimo dovrebbe fornire suggerimenti come un vero dottore.

App Salute con dottore AI

Apple Watch non è un dispositivo medico, ma sono noti molti casi in cui ha salvato la vita alle persone. L’azienda di Cupertino vuole aggiungere altre utili funzionalità, come la rilevazione dell’ipertensione e il monitoraggio non invasivo del livello di glucosio nel sangue. Nel frattempo, un team dedicato ha avviato il Project Mulberry che prevede un aggiornamento completo dell’app Salute e l’aggiunta di un dottore AI.

Secondo le fonti di Gurman, l’arrivo sul mercato è previsto entro primavera o estate 2026 con iOS 19.4. L’app Salute viene oggi utilizzata per raccogliere dati sanitari da Apple Watch, iPhone e iPad, oltre che da app e dispositivi di terze parti. Sfruttando un agente AI sarà possibile ricevere suggerimenti personalizzati sulla salute e quindi migliorare lo stile di vita.

L’agente AI viene attualmente addestrato con dati forniti da medici che lavorano per Apple. Verranno anche coinvolti esperti esterni in varie discipline, tra cui sonno, nutrizione, fisioterapia, salute mentale e cardiologia. L’obiettivo è creare video da mostrare agli utenti per spiegare determinate condizioni e come apportare miglioramenti allo stile di vita. Se ad esempio riceve valori non ottimali della frequenza cardiaca, l’app Salute potrebbe mostrare video che spiega i rischi delle malattie cardiache.

Sono inoltre previsti miglioramenti per il monitoraggio degli alimenti. Il dottore AI consiglierà quelli più adatti all’utente. Apple potrebbe anche utilizzare le fotocamere degli iPhone per riprendere gli allenamenti e consentire all’agente AI di fornire suggerimenti per migliorare la tecnica. Non è noto se verranno svelati alcuni dettagli durante la WWDC 2025 del 9-13 giugno.