Apple Watch: restyling in salsa visionOS

La prossima versione di watchOS per Apple Watch porterà una riprogettazione simile a visionOS, proprio come gli aggiornamenti del design in arrivo per iOS 19 e macOS 16, o almeno questo è quanto viene riferito dalle più recenti indiscrezioni.

Apple Watch: riprogettazione simile a visionOS

Andando maggiormente in dettaglio, pulsanti, menu, icone e altri elementi dell’interfaccia utente saranno aggiornati, con Apple che sta lavorando su diverse idee per la schermata iniziale. Non è noto quando, esattamente, saranno implementati questi cambiamenti di design, poiché le funzionalità sarebbero ancora in fase di sviluppo.

Ad ogni modo, il colosso di Cupertino starebbe lavorando sulle funzionalità di Apple Intelligence per Apple Watch Ultra. Quest’ultimo avrà presumibilmente un nuovo chip esclusivo che gli consentirà di eseguire l’AI della “mela morsicata”, ma non è escluso che successivamente le funzioni possano essere estese anche ad altri modelli dello smartwatch.

Le funzionalità di Apple Intelligence su Apple Watch includeranno riepiloghi delle notifiche, la possibilità di creare Genmoji e un nuovo Siri che comprende il comportamento dell’utente e raccoglie informazioni da attività sportiva, monitoraggio medico dell’IA, monitoraggio del sonno, attività della frequenza cardiaca e altro ancora.

Da tenere presente che le informazioni in questione sono state diffuse dal sito Web israeliano The Verifier che non ha il miglior track record in fatto di rumors. L’anno scorso, ad esempio, ha riferito che iOS 18 avrebbe avuto una riprogettazione sulla base di visionOS, cosa che alla fine non è avvenuta. Altre voci che poi si sono rivelate inattendibili riguardavano l’implementazione del Touch ID per l’Apple Watch, una modalità per bambini per Apple TV, la data di lancio di una nuova Apple Pencil e diverse previsioni errate su diverse versioni di iOS che abbandonano il supporto per i dispositivi più vecchi. Di conseguenza, il tutto va preso con le pinze, come si suol dire.