Accordo tra Jony Ive e OpenAI è un pericolo per Apple?

OpenAI ha recentemente acquisito io, azienda fondata da Jony Ive. Secondo Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, la collaborazione tra l’azienda guidata da Sam Altman e l’ex Chief Design Officer potrebbe rappresentare un duro colpo per Apple.

Apple perderà la leadership dell’innovazione?

Apple continua a fare enormi profitti con gli iPhone, ma non ha ancora annunciato un prodotto innovativo per tutti. Il Vision Pro è sicuramente un ottimo dispositivo dal punto di vista tecnico, ma non è un successo commerciale visto il prezzo (3.499 dollari). Secondo Gurman, la leadership dell’azienda di Cupertino è minacciata dall’accordo di OpenAI con Jony Ive.

L’ex Chief Design Officer di Apple si occuperà del design dei nuovi dispositivi di OpenAI, il primo dei quali dovrebbe essere annunciato entro il 2026. Altman e Ive hanno dichiarato che non sarà uno smartphone. Sfrutterà ovviamente le tecnologie AI della startup californiana. Apple è invece in grande difficoltà, non riuscendo a mantenere la promessa della nuova Siri.

Durante la sua testimonianza al processo che riguarda Google, Eddy Cue (Vice Presidente dei servizi di Apple) ha dichiarato che gli utenti potrebbero non aver bisogno di un iPhone tra 10 anni. Il dirigente ha quindi evidenziato la necessità di inventare qualcosa di nuovo. OpenAI potrebbe anticipare Apple con l’aiuto di Ive. Gli smart glass saranno solo un “accessorio” degli iPhone.

Restyling anche per watchOS e tvOS

All’inizio di marzo, Gurman aveva svelato che verrà annunciato un aggiornamento completo dell’interfaccia di iOS, iPadOS e macOS durante la WWDC 2025 (9-13 giugno). Il restyling riguarderà anche watchOS e tvOS.

L’azienda di Cupertino dovrebbe mostrare inoltre novità per Vision Pro, tra cui la funzionalità che consente lo scrolling con gli occhi.