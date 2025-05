Apple Vision Pro: eye scrolling con visionOS 3?

Secondo le fonti di Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, Apple ha sviluppato una funzionalità per Vision Pro che permette di effettuare lo scrolling con gli occhi. La novità dovrebbe essere mostrata durante la WWDC 2025 (9-13 giugno), quando verrà annunciato visionOS 3.

Evoluzione della funzionalità esistente

Il Vision Pro non ha controller. Sfruttando i sensori integrati nel visore, gli utenti possono guardare gli elementi dell’interfaccia (ad esempio, le icone delle app) e selezionarli pizzicando tra loro pollice e indice. Secondo Gurman, i componenti hardware e software per il tracciamento degli occhi verranno utilizzati per offrire una funzionalità più avanzata.

Invece delle dita, gli utenti potranno usare gli occhi per lo scrolling. La funzionalità potrà essere sfruttata con tutte le app Apple preinstallate, ma è previsto l’accesso anche per gli sviluppatori di terze parti. Nonostante il prezzo elevato (3.499 dollari), l’azienda di Cupertino vuole offrire nuove funzionalità agli utenti per dimostrare la qualità del visore.

La novità verrà inclusa in visionOS 3. L’annuncio della terza versione del sistema operativo è prevista durante la WWDC di giugno. A fine aprile, il team che lavora su visionOS è stato spostato dal Vision Products Group in un nuovo team software che si occupa anche di Siri.

L’azienda di Cupertino offre già una funzionalità che sfrutta il tracciamento degli occhi su iPhone e iPad tramite fotocamera frontale, ma è stata sviluppata per gli utenti con disabilità. Quella per il Vision Pro potrà essere utilizzata da tutti, come alternativa a Magic Keyboard, Magic Trackpad o altri accessori Bluetooth.