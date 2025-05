iOS 19: trasferimento eSIM verso Android semplificato

Con l’avvento di iOS 19, la cui presentazione avverrà in occasione della WWDC 2025 in programma per giugno prossimo, Apple potrebbe introdurre una nuova e decisamente interessante funzione pensata per facilitare gli utenti iPhone nel trasferire una eSIM su uno smartphone Android.

iOS 19: nuova funzione per eSIM “Trasferisci su Android”

Andando maggiormente in dettaglio, la sempre accorta redazione di Android Authority ha trovato alcune stringhe nella versione beta di Android 16 all’interno del SIM Manager di Google che fanno riferimento a una nuova funzione denominata “Trasferisci su Android”. L’impostazione includerebbe un’opzione per trasferire in modalità wireless una eSIM da un iPhone a uno smartphone Android, appunto, oltre che una feature per effettuare il backup del codice QR associato.

Il codice del SIM Manager di Google suggerisce che iOS 19 sarà necessario per avviare un trasferimento, ecco perché potrebbe essere una funzionalità specifica del prossimo sistema operativo di Apple per iPhone.

Ad oggi, trasferire una eSIM da iPhone a iPhone è semplice, ma non è lo stesso quando si tenta di trasferire una eSIM da un iPhone a un dispositivo Android. Nel secondo caso, infatti, per procedere bisogna solitamente contattare il proprio operatore.

In futuro, però, grazie alla nuova funzione scovata, il trasferimento verso Android potrebbe essere aggiunto all’interfaccia della sezione Trasferisci o inizializza iPhone che si trova in quella Generali dell’app Impostazioni.

Ovviamente è da mettere in conto che Google, a sua volta, possa lavorare su una funzione capace di rendere più facile per un utente Android trasferire la propria eSIM su un iPhone.