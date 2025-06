iOS 26 permette di personalizzare lo snooze della sveglia

Chi utilizza abitualmente la sveglia su iPhone sarà senz’altro felice di sapere che con l’avvento di iOS 26, presentato ufficialmente da Apple in occasione della WWDC 2025, unitamente agli altri sistemi operativi dell’azienda, verrà introdotta la possibilità di impostare intervalli di snooze personalizzati.

iOS 26: intervalli di snooze personalizzati per la sveglia

Andando più nello specifico, il nuovo sistema operativo per iPhone consente agli utenti di impostare la durata dello snooze a piacere da 1 a 15 minuti, liberandosi finalmente dall’invalicabile valore predefinito di 9 minuti che ha frustrato tutti per anni.

È possibile accedere alla funzione toccando qualsiasi allarme e facendo poi tap sul numero accanto alla voce Durata dello snooze nelle opzioni.

Anche se potrebbe sembrare banale, questo cambiamento pone fine a tutta una serie di lamentele di lungo corso. Alcune persone hanno bisogno solo di un rapido buffer di 2 minuti prima di alzarsi dal sonno, mentre altre preferiscono una finestra più lunga per svegliarsi correttamente. L’intervallo fisso di 9 minuti, ereditato delle limitazioni meccaniche della sveglia “tradizionale”, non ha mai avuto senso nell’era degli smartphone in cui non bisogna per l’appunto sottostare al compromesso tecnico dato dalla struttura degli ingranaggi.

Ricordiamo che iOS 26 sarà disponibile pubblicamente questo autunno, bene o male in concomitanza con il lancio sul mercato della nuova gamma di smartphone della “mela morsicata”, come di consuetudine, mentre chi ha accesso al profilo sviluppatore può provare già da ora la beta. Per chi preferisce aspettare, la beta pubblica dovrebbe essere rilasciata nel giro di qualche settimana, per essere più precisi a luglio prossimo.