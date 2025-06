iOS 26: un ex designer Apple svela la possibile interfaccia

All’inizio della WWDC 2025 manca ormai poco, per cui a breve sarà finalmente possibile conoscere le fattezze dei nuovi sistemi operativi della “mela morsicata”. Nel mentre, però, Sebastiaan de With, ex designer di Apple, ha svelato come potrebbe essere il design di iOS 26. Il sistema operativo dovrebbe presentare un’interfaccia chiamata “Living Glass” che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con gli iPhone.

iOS 26 con interfaccia “Living Glass”

De With, che attualmente gestisce l’app Lux per la fotografia professionale, ha presentato una serie di mockup estremamente dettagliati, visibili in parte nella gallery di seguito e in dettaglio mediante il link in fonte, che mostrano un iOS ripensato da cima fondo, in modo che l’interfaccia grafica rifletta la natura fisica del vetro con cui interagiamo ogni giorno.

“Se fossi Apple, descriverei questa interfaccia come il modo per far vivere realmente il vetro dello schermo”, scrive de With. L’idea è che pulsanti, menu, notifiche e app non siano più elementi statici, ma superfici vive, reattive alla luce, all’ambiente e ai movimenti dell’utente.

Tuttavia la visione del designer si estende ben oltre i cambiamenti estetici. Usando visionOS come spunto, De With propone un cambiamento fondamentale verso la “fisicità”, interfacce che si comportano come materiali reali attraverso l’illuminazione dinamica, i riflessi e la reattività ambientale.

Nella visione di De With, l’intera UI diventa una metafora del vetro: trasparente, riflettente, dinamica. I pulsanti riflettono contenuti luminosi, gli elementi UI vanno a fonderti tra loro come se avessero tensione superficiale e le ombre si comportano in maniera realistica.