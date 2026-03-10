 iPad 11" con chip A16: in offerta su Amazon è promosso a pieni voti
Quale iPad scegliere? Il modello con chip A16 è perfetto se sei questo tipo di utente (ed è anche in offerta su Amazon).
Spendi il giusto per il tuo nuovo tablet, soprattutto se vuoi puntare a un dispositivo Apple. Prima di scegliere il modello più costoso, fermati un attimo: per cosa lo vuoi utilizzare? Se vuoi godere di uno schermo più grande del tuo smartphone per streaming, gaming e call di lavoro… iPad 11″ con chip A16 è quello giusto per te! Potente, versatile e soprattutto al prezzo giusto. Ora che è in promozione su Amazon con lo sconto dell’11%? Deve essere tuo subito con soli 345€ e il pagamento anche in 5 rate senza interessi in caso.

iPad 11″ è un dispositivo di tutto rispetto: ecco perché

Solitamente non viene preso in considerazione perché ritenuto il modello “troppo base” della linea. Tuttavia, iPad 11″ con chip A16 è il perfetto dispositivo per chi vuole un prodotto pratico e da utilizzare in diverse modalità. Bisogna essere oggettivi: modelli come l’Air e il Pro sono belli e potenti, ma se non fai uso di quelle qualità (editing avanzato, disegno professionale e così via), a cosa occorrono? Finisci con spendere tanti soldi per avere tra le mani uno schermo sovrapagato su cui guardare video e usare app.

Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento

Quindi, per chi è consigliato questo prodotto di Casa Cupertino? Per chi vuole un display più grande dello smartphone, la comodità di portarlo con sé, prestazioni in linea con la qualità Apple e un sistema che possa essere usato per svago, studio, lavoro e così via. Non è un mistero, infatti, che questo modello sia compatibile con la Apple Pencil e altri accessori così da espandere il suo utilizzo in base alle tue esigenze. Le caratteristiche chiave di iPad 11″ sono:

  • display Liquid Retina da 11″ con tecnologia True Tone e alta risoluzione;
  • chip A16 dalle prestazioni massime con turbo in termini di velocità;
  • connettività WiFi 6 ultra rapida;
  • Touch ID integrato per tutelare la tua privacy;
  • videocamera frontale da 12 MP con sistema Center Stage;
  • fotocamera posteriore da 12 MP con registrazione di video in 4K:
  • autonomia da un giorno interno. 

La promozione di Amazon

Approfitta senza perdere questa occasione su Amazon. Lo sconto dell’11% per Apple iPad 11″ con chip A16 è una favolosa occasione d’acquisto. Porta a casa il tuo a soli 345€ ora che è possibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

