iPad (2022) Rosa da 64GB a un prezzo ASSURDO con CODICE SCONTO

L’iPad (2022) di Apple, un’icona della tecnologia, è ora disponibile a un prezzo irresistibile su eBay. Grazie al codice sconto PSPRMAY24, il suo prezzo scende a soli 349,99 euro, risparmiando 15 euro su un prezzo consigliato già ribassato. La colorazione è Rosa e le scorte stanno andando a ruba!

iPad (2022): caratteristiche principali

Questo iPad offre un’incredibile combinazione di prestazioni e funzionalità. Con una memoria interna di 64GB, è in grado di gestire una vasta gamma di contenuti digitali, dai documenti ai file multimediali, mantenendo tutto a portata di mano. Il suo display Liquid Retina da 10.9 pollici offre una qualità visiva straordinaria, rendendo l’esperienza di utilizzo un vero piacere per gli occhi.

Al cuore di questo dispositivo c’è il potente chip Apple A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, che garantisce prestazioni eccezionali in ogni situazione. Con due fotocamere di alta qualità da 12MP, è possibile catturare momenti indimenticabili o partecipare a videochiamate cristalline con amici e familiari. Inoltre, la presenza del Touch ID assicura un livello aggiuntivo di sicurezza e comodità nell’accesso al dispositivo.

Ma le sorprese non finiscono qui. L’iPad 2022 supporta anche il Wi-Fi 6 per una connettività ultraveloce e dispone di un connettore USB-C per una ricarica rapida e una maggiore versatilità di connessione. Questa offerta su eBay rappresenta un’opportunità unica per acquistare un prodotto di alta qualità a un prezzo conveniente. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e assicuratevi il vostro iPad (2022) Rosa da 64GB a soli 349,99 euro inserendo il codice sconto PSPRMAY24 al momento dell’acquisto.