iPad a 359 euro: must have nella Festa delle Offerte Prime

Non capita spesso di assistere a un forte sconto su un prodotto molto cercato come iPad. Oggi è l’occasione giusta per allungare le mani sul modello con chip A16, proposto da Amazon per la Festa delle Offerte Prime al prezzo di soli 359 euro. Si tratta della versione Wi-Fi con 128 GB di memoria interna. Attenzione: se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo, potrebbe andare sold out in fretta.

Tablet Apple in sconto: iPad scende a soli 359 euro

Il cuore pulsante è rappresentato dal processore con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core. L’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina da 11 pollici progettato dalla mela morsicata, con risoluzione 2340×1640 pixel e tecnologia True Tone. A questo si aggiungono la fotocamera posteriore da 12 megapixel con ottica grandangolare, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, gli altoparlanti stereo disposti in orizzontale, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, Touch ID, sensori vari e batteria con autonomia elevata. Trovi altre informazioni nella scheda del tablet.

Il sistema operativo è iPadOS con supporto per Siri e piattaforma App Store per le applicazioni. In questo momento puoi acquistare iPad con chip A16 al prezzo di soli 359 euro, con uno sconto importante rispetto al listino ufficiale di Apple. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista entro un paio di giorni al massimo (salvo esaurimento scorte).

L’evento Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino alla mezzanotte di domani. Come si può intuire dal nome, si tratta di un’iniziativa riservata ai clienti dell’e-commerce che hanno attivato l’abbonamento Prime.