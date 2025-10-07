 iPad a 359 euro: must have nella Festa delle Offerte Prime
Attenzione al sold out, andrà a ruba: la versione Wi-Fi da 128 GB di iPad con chip A16 è in forte sconto per l'evento organizzato da Amazon.
Attenzione al sold out, andrà a ruba: la versione Wi-Fi da 128 GB di iPad con chip A16 è in forte sconto per l'evento organizzato da Amazon.

Non capita spesso di assistere a un forte sconto su un prodotto molto cercato come iPad. Oggi è l’occasione giusta per allungare le mani sul modello con chip A16, proposto da Amazon per la Festa delle Offerte Prime al prezzo di soli 359 euro. Si tratta della versione Wi-Fi con 128 GB di memoria interna. Attenzione: se sei interessato ti consigliamo di non perdere tempo, potrebbe andare sold out in fretta.

Il cuore pulsante è rappresentato dal processore con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core. L’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina da 11 pollici progettato dalla mela morsicata, con risoluzione 2340×1640 pixel e tecnologia True Tone. A questo si aggiungono la fotocamera posteriore da 12 megapixel con ottica grandangolare, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, gli altoparlanti stereo disposti in orizzontale, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, Touch ID, sensori vari e batteria con autonomia elevata. Trovi altre informazioni nella scheda del tablet.

Il sistema operativo è iPadOS con supporto per Siri e piattaforma App Store per le applicazioni. In questo momento puoi acquistare iPad con chip A16 al prezzo di soli 359 euro, con uno sconto importante rispetto al listino ufficiale di Apple. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis prevista entro un paio di giorni al massimo (salvo esaurimento scorte).

L’evento Festa delle Offerte Prime andrà avanti fino alla mezzanotte di domani. Come si può intuire dal nome, si tratta di un’iniziativa riservata ai clienti dell’e-commerce che hanno attivato l’abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

Davide Tommasi
7 ott 2025
