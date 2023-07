iPad a 299 euro: incredibile nuovo CROLLO su Amazon

Hai sempre desiderato avere tra le mani un potente iPad per svolgere tutte le tue attività preferite, ma il prezzo ti ha sempre frenato? Ora è il momento perfetto per acquistare il nuovissimo iPad 2021 di 9a generazione a un prezzo incredibile di soli 299 euro su Amazon.

Questo è un nuovo CROLLO di prezzo che ti permetterà di risparmiare ben 140 euro rispetto al suo prezzo originale di 439 euro, raggiungendo un minimo storico assoluto.

iPad a 299 euro: tutto vero, solo su Amazon

La potenza e la versatilità dell’iPad sono ormai note a tutti, ma questa nona generazione è davvero straordinaria. Con un display Retina da 10,2″ dotato di True Tone, godrai di colori vividi e dettagli nitidi in ogni applicazione, film o gioco che utilizzi. Il chip A13 Bionic con Neural Engine garantisce prestazioni fluide e reattive, rendendo ogni attività un vero piacere.

Scatta foto e video spettacolari con la fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e la fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. Immortalare i momenti speciali e scambiare videochiamate con amici e familiari sarà un’esperienza ancora più coinvolgente.

I 64GB di spazio sono sufficienti per conservare tutti i tuoi documenti, foto, video e app preferite senza alcun problema di spazio. Gli altoparlanti stereo offrono un audio nitido e coinvolgente, perfetto per guardare film, ascoltare musica o giocare.

Per garantire la massima sicurezza e facilità d’uso, l’iPad è dotato di Touch ID per l’autenticazione sicura e per effettuare pagamenti con Apple Pay in modo veloce e conveniente.

Non solo potrai svolgere tutte le attività che ami, ma potrai farlo anche in modalità Wi-Fi grazie al supporto per Wi-Fi 802.11ac, che garantisce connessioni veloci e stabili.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria occasione di risparmio per ottenere l’iPad 2021 di 9a generazione a soli 299 euro su Amazon. Acquista subito e scopri tutte le meraviglie che questo potente dispositivo Apple ha da offrire. Sia che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, l’iPad 2021 sarà il tuo compagno ideale per ogni avventura digitale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.