iPad con chip A16 al MINIMO STORICO per il Prime Day

Ti segnaliamo l’occasione su Amazon da cogliere al volo se vuoi acquistare un nuovo iPad. Trovi la versione più recente al suo prezzo minimo storico, grazie alla promozione attiva da oggi per l’evento Prime Day 2025. Scegli la colorazione che preferisci e mettilo nel carrello, arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis.

Il Prime Day fa crollare il prezzo di iPad (A16)

Integra il chip A16 con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core, pronto per eseguire le operazioni di intelligenza artificiale con Siri. L’intera esperienza ruota attorno al display Liquid Retina da 11 pollici con risoluzione 2360×1640 pixel e tecnologia True Tone, compatibile con Apple Pencil e perfetto per l’intrattenimento multimediale. Ci sono poi la fotocamera posteriore grandangolare da 12 megapixel, quella frontale Center Stage da 12 megapixel con supporto a FaceTime, gli altoparlanti stereo disposti in orizzontale, due microfoni, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, Touch ID e batteria con autonomia elevata, ricaricabile tramite porta USB-C. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con aggiornamento alla versione 26 entro l’autunno. Scopri di più nella scheda completa del tablet.

Invece di pagarlo 409 euro come da listino, oggi puoi acquistare il nuovo iPad in sconto al suo prezzo minimo storico di 335 euro, con un risparmio importante. Scegli la colorazione che preferisci tra Argento, Blu, Giallo e Rosa, la spesa non cambia.

Con il Prime Day 2025 ufficialmente al via oggi, le offerte saranno disponibili fino a venerdì 11 luglio. Ti basta la prova gratuita di Prime per accedervi. Ricordiamo che l’evento è riservato in esclusiva agli abbonati.