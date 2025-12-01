 iPad Air 11 con Apple M3 a -131 euro, ancora per poche ore
La versione da 11 pollici dell'iPad Air con chip Apple M3 è in forte sconto su Amazon per il Cyber Monday (Black Friday): eccolo qui.
La versione da 11 pollici dell'iPad Air con chip Apple M3 è in forte sconto su Amazon per il Cyber Monday (Black Friday): eccolo qui.

La versione Wi-Fi + Cellular dell’iPad Air da 11 pollici con chip M3 è in sconto su Amazon per nella giornata del Cyber Monday. Perfetto anche per il lavoro, supporta il pennino Pencil Pro e tutte le funzionalità più avanzate del sistema operativo iPadOS 26, che tra le altre cose ha introdotto l’interfaccia Liquid Glass. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti è 4,7/5.

C’è il supporto ad Apple Intelligence per far tutto in modo semplice con l’intelligenza artificiale. Tra le specifiche tecniche figurano il display Liquid Retina con risoluzione 2360×1640 pixel, il cuore pulsante con CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core affiancato da 8 GB di memoria unificata, 128 GB di storage, la fotocamera con grandangolo e la batteria con autonomia elevata. Nella scheda del tablet trovi altri dettagli.

Da listino ufficiale della mela morsicata costerebbe 839 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi acquistare l’iPad Air da 11 pollici con chip M3 al prezzo di 708 euro, con un notevole risparmio. Come anticipato è la versione Wi-Fi + Cellular dotata di connettività mobile, per essere ancora più precisi nella colorazione Grigio siderale. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratis.

È il giorno del Cyber Monday e la fine della settimana del Black Friday su Amazon è ormai vicinissima. A mezzanotte scadranno le offerte: nella vetrina dedicata puoi vedere quelle da non perdere, su queste pagine stiamo segnalando quelle più interessanti per categorie come informatica, elettronica, gaming e dispositivi per la smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
1 dic 2025
