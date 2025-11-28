 iPad Air 11 (M3) al minimo storico per il Black Friday
La versione da 11 pollici dell'iPad Air con chip M3, lanciata quest'anno, è in sconto al suo prezzo minimo storico per il Black Friday.
Ti segnaliamo lo sconto record di Amazon sull’iPad Air da 11 pollici nella versione M3, la più recente lanciata quest’anno. Il tablet della mela morsicata non è mai stato così conveniente: merito del Black Friday e di un’offerta dedicata in corso sull’e-commerce fino al sold out. Il sistema operativo preinstallato è iPadOS 26 con interfaccia Liquid Glass.

Oltre al design e al comparto software, un altro punto di forza è costituito dal suo hardware con specifiche tecniche di fascia alta, a partire dal chip con CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core, progettato per il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Integra anche una fotocamera posteriore da 12 megapixel, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, moduli per la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, Touch ID per il riconoscimento delle impronte e batteria con autonomia elevata. È ovviamente compatibile con il pennino ufficiale Pencil. Altre informazioni sono riportate nella scheda completa.

La colorazione è Grigio siderale. Non perdere l’occasione e acquista il nuovo iPad Air da 11 pollici con chip M3 al suo prezzo minino storico di 533 euro, invece di 669 euro come da listino ufficiale. Il forte sconto è applicato in automatico. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce e la disponibilità è immediata (fino a esaurimento scorte). C’è anche la consegna gratis a domicilio.

Oggi è il Black Friday e Amazon mette sul piatto migliaia di offerte. Non perdere le migliori: tutto è nella pagina dedicata. Qui segnaleremo le occasioni più interessanti per elettronica, informatica, gaming e smart home.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
28 nov 2025
