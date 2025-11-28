iPad Air 11 (M3) al minimo storico per il Black Friday

Ti segnaliamo lo sconto record di Amazon sull’iPad Air da 11 pollici nella versione M3, la più recente lanciata quest’anno. Il tablet della mela morsicata non è mai stato così conveniente: merito del Black Friday e di un’offerta dedicata in corso sull’e-commerce fino al sold out. Il sistema operativo preinstallato è iPadOS 26 con interfaccia Liquid Glass.

Black Friday: giù il prezzo di iPad Air 11 (M3)

Oltre al design e al comparto software, un altro punto di forza è costituito dal suo hardware con specifiche tecniche di fascia alta, a partire dal chip con CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core, progettato per il supporto nativo all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Integra anche una fotocamera posteriore da 12 megapixel, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, moduli per la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, Touch ID per il riconoscimento delle impronte e batteria con autonomia elevata. È ovviamente compatibile con il pennino ufficiale Pencil. Altre informazioni sono riportate nella scheda completa.

La colorazione è Grigio siderale. Non perdere l’occasione e acquista il nuovo iPad Air da 11 pollici con chip M3 al suo prezzo minino storico di 533 euro, invece di 669 euro come da listino ufficiale. Il forte sconto è applicato in automatico. Sia la vendita che la spedizione sono gestite dall’e-commerce e la disponibilità è immediata (fino a esaurimento scorte). C’è anche la consegna gratis a domicilio.

