 iPad Air da 11 pollici con Apple M3 a -120 euro: che occasione
Risparmia ben 120 euro sull'iPad Air da 11 pollici con chip M3 e supporto per Apple Intelligence: l'occasione è questa offerta di Amazon.
Risparmia ben 120 euro sull'iPad Air da 11 pollici con chip M3 e supporto per Apple Intelligence: l'occasione è questa offerta di Amazon.

Ti segnaliamo l’offerta molto interessante di Amazon che taglia il prezzo dell’iPad Air da 11 pollici con in dotazione il chip M3. Si tratta della versione Wi-Fi con 128 GB di memoria interna. In questo momento puoi approfittare dello sconto di 120 euro e risparmiare in confronto al listino ufficiale. È pronto per l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence, il sistema operativo è iPadOS 26 con la nuova interfaccia Liquid Glass.

L’offerta di Amazon sull’iPad Air con Apple M3

Il cuore pulsante integra CPU 8-core, GPU 9-core e Neural Engine 16-core per assicurare prestazioni senza compromessi su ogni fronte, dalla produttività all’intrattenomento. Sul retro c’è la fotocamera da 12 megapixel, davanti quella Center Stage da 12 megapixel. Alle specifiche tecniche si aggiungono poi gli altoparlanti stereo, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, il Touch ID per il riconoscimento delle impronte e la batteria con autonomia elevata. Non manca ovviamente la compatibilità con il pennino Apple Pencil, anche nella sua ultima edizione Pro. Scopri di più nella pagina dedicata.

Le caratteristiche dell'iPad Air da 11 pollici con Apple M3

Non c’è bisogno di coupon o codici promozionali, lo sconto di 120 euro sul listino ufficiale è applicato in automatico. In questo modo puoi acquistare iPad Air da 11 pollici con chip M3 al prezzo di soli 599 euro (invece di 719 euro).

Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

Hai la possibilità di scegliere tra le colorazioni Grigio siderale e Blu, la spesa finale non cambia. Il tablet della mela morsicata è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis entro domani, direttamente a casa tua. Il voto medi assegnato dalle recensioni dei clienti è 4,6 stelle su 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 ott 2025

Davide Tommasi
1 ott 2025
