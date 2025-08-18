 iPad Air 11" WiFi+Cellular con M3: sconto al MINIMO STORICO Amazon
Il nuovo iPad Air da 11 pollici con chipset M3 è perfetto per lavorare, studiare e giocare. Ora in offerta al miglior prezzo su Amazon.
Sconto niente male oggi su Amazon sul modello di iPad Air WiFi + Cellular 5G da 11 pollici con chipset M3 e 128GB di memoria integrata. Il tablet perfetto per lavorare, studiare e divertirti in mobilità, con la possibilità di avere una connessione internet indipendente dalle reti WiFi, oggi proposto al minimo storico assoluto di 809 euro invece di 889 che puoi pagare anche a rate.

Acquista iPad Air su Amazon

iPad Air M3 caratteristiche

Le caratteristiche del tablet

iPad Air da 11 pollici con M3 ti offre prestazioni eccezionali per qualsiasi genere di attività inclusi lavori impegnativi come creatività, giochi e app dalla grafica complessa e multitasking completo. Tutto questo con un intero giorno di autonomia e, di fatto, con la potenzialità di sostituire per intero un laptop, specie se abbini una tastiera compatibile.

Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E + reti cellulari 5G, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

809,00 849,00€ -5%
Vedi l'offerta

Avrai un dispositivo con uno schermo Liquid Retina da 11 pollici brillante e luminoso in ogni condizione di luce, con doppia fotocamera evoluta da 12 megapixel sia posteriore che frontale, e connettività WiFi 6E di ultima generazione oltre al 5G installando una apposita SIM con un piano dati dedicato: il grande vantaggio di questo modello.

Acquista iPad Air su Amazon

Con Touch ID integrato per sbloccare il dispositivo o effettuare pagamenti, è il dispositivo portatile completo e definitivo per la tua attività in mobilità. Acquistalo ora su Amazon al minimo storico, anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
18 ago 2025
