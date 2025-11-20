 iPad Air 13 (M3) è sceso al prezzo minimo storico su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

iPad Air 13 (M3) è sceso al prezzo minimo storico su Amazon

Chip M3 integrato, supporto per l'AI di Apple Intelligence e display Liquid Retina per iPad Air 13: non è mai stato così conveniente.
iPad Air 13 (M3) è sceso al prezzo minimo storico su Amazon
Tecnologia Mobile
Chip M3 integrato, supporto per l'AI di Apple Intelligence e display Liquid Retina per iPad Air 13: non è mai stato così conveniente.

C’è un’offerta su Amazon che non mostra l’etichetta “Black Friday”, ma che è stata lanciata proprio oggi, in concomitanza con il via all’evento dedicato alla ricorrenza. È quella che vede protagonista iPad Air 13, proposto in sconto al suo prezzo minimo storico. Si tratta dell’ultima generazione, quella più evoluta e con intelligenza artificiale integrata.

Compra iPad Air al minimo storico

Amazon ha tagliato il prezzo di iPad Air 13 (M3)

Il tablet della mela morsicata integra un display Liquid Retina da 13 pollici in alta risoluzione, il chip M3 con CPU 8-core, una GPU 9-core e il Neural Engine 16-core con pieno supporto a Apple Intelligence, 128 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 12 megapixel, frontale Center Stage da 12 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, Touch ID e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è iPadOS con interfaccia Liquid Glass. Vuoi saperne di più? Nella scheda completa trovi tutte le informazioni che cerchi.

Le specifiche tecniche e le caratteristiche di iPad Air

Il listino ufficiale della mela morsicata lo propone a 869 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi acquistare iPad Air 13 al prezzo minimo storico di 749 euro, con un risparmio notevole. Non ci sono coupon da attivare o codici da inserire, lo sconto è automatico. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Grigio siderale, Blu e Viola, la spesa finale non cambia.

{title}

Compra iPad Air al minimo storico

Le promozioni in corso per la Black Friday Week di Amazon si estenderanno fino al Cyber Monday, il primo dicembre. Le offerte sono disponibili per tutti, non serve alcun abbonamento. Per una panoramica completa dell’iniziativa visita la sezione dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Oggi l'Apple Watch SE 3 lo porti a casa a soli 229€ su Amazon

Oggi l'Apple Watch SE 3 lo porti a casa a soli 229€ su Amazon
eBook reader e Black Friday: l'offerta giusta sul nuovo Kindle

eBook reader e Black Friday: l'offerta giusta sul nuovo Kindle
iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday

iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday
Apple Watch SE 2 a 199€? Solo al Black Friday Amazon poteva succedere

Apple Watch SE 2 a 199€? Solo al Black Friday Amazon poteva succedere
Oggi l'Apple Watch SE 3 lo porti a casa a soli 229€ su Amazon

Oggi l'Apple Watch SE 3 lo porti a casa a soli 229€ su Amazon
eBook reader e Black Friday: l'offerta giusta sul nuovo Kindle

eBook reader e Black Friday: l'offerta giusta sul nuovo Kindle
iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday

iPhone 16e in sconto di 150 euro per la Settimana del Black Friday
Apple Watch SE 2 a 199€? Solo al Black Friday Amazon poteva succedere

Apple Watch SE 2 a 199€? Solo al Black Friday Amazon poteva succedere
Davide Tommasi
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti