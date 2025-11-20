iPad Air 13 (M3) è sceso al prezzo minimo storico su Amazon

C’è un’offerta su Amazon che non mostra l’etichetta “Black Friday”, ma che è stata lanciata proprio oggi, in concomitanza con il via all’evento dedicato alla ricorrenza. È quella che vede protagonista iPad Air 13, proposto in sconto al suo prezzo minimo storico. Si tratta dell’ultima generazione, quella più evoluta e con intelligenza artificiale integrata.

Amazon ha tagliato il prezzo di iPad Air 13 (M3)

Il tablet della mela morsicata integra un display Liquid Retina da 13 pollici in alta risoluzione, il chip M3 con CPU 8-core, una GPU 9-core e il Neural Engine 16-core con pieno supporto a Apple Intelligence, 128 GB di memoria interna, fotocamera posteriore da 12 megapixel, frontale Center Stage da 12 megapixel, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, Touch ID e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è iPadOS con interfaccia Liquid Glass. Vuoi saperne di più? Nella scheda completa trovi tutte le informazioni che cerchi.

Il listino ufficiale della mela morsicata lo propone a 869 euro, ma grazie allo sconto di oggi puoi acquistare iPad Air 13 al prezzo minimo storico di 749 euro, con un risparmio notevole. Non ci sono coupon da attivare o codici da inserire, lo sconto è automatico. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra Grigio siderale, Blu e Viola, la spesa finale non cambia.

Le promozioni in corso per la Black Friday Week di Amazon si estenderanno fino al Cyber Monday, il primo dicembre. Le offerte sono disponibili per tutti, non serve alcun abbonamento. Per una panoramica completa dell’iniziativa visita la sezione dedicata.