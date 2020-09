iPad Air (2020), in Italia da ottobre: prezzo e dettagli

Lo si guardi in prospettiva, come merita un dispositivo di questo tipo: una tavoletta dal bordo di appena 6,1 millimetri, dal peso di appena 458 grammi, sul quale è possibile fare pressoché tutto quel che si potrebbe aver bisogno di fare: lavorare, studiare, ascoltare musica, videochiamare, produrre documenti, leggere libri, guardare film e molto altro ancora. Tutto ciò in modo sempre più semplice, sempre più performante, con una esperienza sempre più ricca.

L’iPad Air merita questa riflessione perché, dopo 10 anni di innovazioni, è questo lo strumento che più di ogni altro ha saputo scavare un solco rispetto alla concorrenza ed ha saputo riconfermarsi come avanguardia.

iPad Air (2020): le specifiche

Il design è quello noto, al quale si aggiungono tonalità pastello che ne impreziosiscono la gamma. Tutto il resto è confermato, tranne quel che si cela sotto la scocca (composta al 100% da alluminio riciclato):

schermo “Liquid Retina” multi-touch retroilluminato LED da 10,9 pollici con tecnologia IPS

con tecnologia IPS risoluzione di 2360×1640 pixel con densità pari a 264 ppi

rivestimento oleorepellente anti-impronta

rivestimento antiriflesso per facilitare la lettura in ogni condizione di luminosità

chip A14 Bionic “Neural Engine”

fotocamera con grandangolo da 12MP e apertura f/1.8

fotocamera FaceTime HD con foto da 7MP

Wi-Fi 6

Confermata, ovviamente, la compatibilità con Apple Pencil. Più che compatibilità, tuttavia, si può parlare di vera e propria sinergia visto che questa componente diventa uno strumento sempre più prezioso per la molteplicità di azioni operative possibili su di un device con performance sempre più elevate

Con il chip A14 Bionic hai tutta la potenza che serve per dare vita a ogni tua idea. Gira e monta un video 4K direttamente su iPad Air. Usa la Apple Pencil di seconda generazione per dipingere e disegnare con pennelli dinamici, ombreggiature e sfumature. E scopri nuove esaltanti possibilità creative per il fotoritocco, la musica e tanto altro, grazie alla potenza grafica e al machine learning evoluto del nuovo chip.

CPU, +40%; GPU, +30%; il tutto regolato da iPadOS 14 che con una potenza di calcolo di questa caratura viene ad avere un carattere sempre più spiccato. A questo punto basta una Magic Keyboard a trasformare l’iPad in tutto e per tutto in una postazione di lavoro, ed è a questo che in molti penseranno a partire da ottobre, quando il nuovo device sarà a disposizione.

iPad Air (2020): i prezzi

Sei i colori disponibili:

Grigio siderale

Argento

Oro rosa

Verde

Celeste

Due i tagli di memoria (64GB e 256GB), due le versioni (Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular). Questi i prezzi: