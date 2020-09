Apple Watch 6: prezzo, dettagli, novità e immagini

L’Apple Watch è il device che ha saputo scardinare il muro che teneva gli smartwatch in un’aura di chimera, trasformando in realtà l’idea di avere al polso un oggetto multifunzionale, connesso, intelligente. Arrivato alla sesta edizione, il processo di arricchimento continua: Apple Watch Series 6 è un ennesimo passo avanti fatto di sensori ed eleganza, confermando l’icona al di là del valore tecnologico che ha assunto.

Apple Watch 6

Jeff Williams, Chief Operating Officer Apple, lo afferma in modo ambizioso: “Apple Watch Series 6 ridefinisce completamente quello che un orologio può fare“. E continua: “Grazie a nuove e potenti funzioni, fra cui l’app e il sensore Livelli O₂, Apple Watch diventa ancora più indispensabile, fornendo ancora più informazioni sullo stato di salute generale“.

La misurazione dell’ossigeno nel sangue è il valore in più che Cupertino intende mettere in copertina con questa nuova edizione. Avere un saturimetro al polso, infatti, ha un valore specifico soprattutto in questo momento, poiché un abbassamento del livello di ossigeno potrebbe indicare problemi potenzialmente legati al Covid. Il tutto è possibile in appena 15 secondi e grazie alle importanti ricerche fatte per rendere quanto più attendibile possibile una misurazione di questo tipo (che in questo frangente viene ad essere un valore particolarmente utile e sensibile):

Per compensare le naturali variazioni epidermiche e migliorare la precisione, il sensore Livelli O₂ impiega quattro gruppi di LED rossi, verdi e a infrarossi, in aggiunta ai quattro fotodiodi posizionati sul cristallo posteriore di Apple Watch, per misurare la luce riflessa dal sangue. Apple Watch utilizza quindi un algoritmo avanzato sviluppato ad hoc integrato nell’app Livelli O₂, progettato per misurare una percentuale dal 70% al 100% di ossigeno nel sangue. L’utente, da fermo, può effettuare la misurazione quando lo desidera, e nei periodi in cui risulta inattivo (per esempio durante il sonno) misurazioni periodiche vengono eseguite in background. Tutti i dati saranno visibili nell’app Salute, e l’utente potrà tenere traccia dei trend per vedere come cambia il suo livello di ossigeno nel sangue.

A tutto ciò si aggiungano un altimetro barometrico always-on (in grado di effettuare misurazioni estremamente precise e continuative, potendo quindi essere utilizzato in una molteplicità di situazioni) e prestazioni nuovamente migliorate grazie al chip A13 Bioni dual core proprio dell’iPhone 11, nonché una migliorata autonomia durante gli allenamenti.

Il risultato è un Apple Watch 6 che alza ancora una volta l’asticella, presentandosi accompagnato da Nike ed Hermés per due linee dedicate allo sport o ai contesti di maggior prestigio. La novità sui cinturini è inoltre il Solo Loop, un bracciale in silicone senza agganci, che trasforma il Watch 6 in un braccialetto disponibile in 9 differenti diametri.

439 euro il prezzo base in Italia, con la versione Cellular che sale invece a 539 euro: sarà disponibile per le consegne a partire dal 18 settembre.