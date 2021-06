iPad Air al suo minimo storico: ben 110€ di sconto istantanei

iPad Air 2020 è in offerta su Amazon a soli 869,00€. Il prezzo di listino viene reso favorevole da uno sconto importante di 110,00€ e che rende l'acquisto un affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Apple iPad Air 2020: un dispositivo completo

Il design inconfondibile di Casa Cupertino spicca nel modello 2020 dell'iPad Air. Disponibile nella sua colorazione argento acquista un tocco di eleganza in più che non lo fa passare inosservato.

Caratterizzato da un display Liquid Retina con ampiezza di 10,9 pollici, il dispositivo vanta una visione dei contenuti di qualità superba. Le immagini e i video possono essere visionati in modo ottimale grazie alla tecnologia TrueTone.

Ciò che fa da padrone, in ogni caso, è il Chip A14 Bionic con neural Engine che consente all'iPad di dare sempre il massimo, in qualunque occasione. Il taglio di memoria abbinato è quello di 256 GB.

Il modello vanta un apparato fotografico rinnovato. Sono infatti presenti una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una frontale FaceTime HP da ben 7 megapixel. Da ora in poi sarà possibile godersi le videochiamate in tutto e per tutto.

Degno di nota è anche il Touch ID che è stato implementato nella parte superiore dell'iPad ed è facile da utilizzare.

Infine, come sempre, ricordiamo che il tablet può essere abbinato sia alla Apple Pencil che alla Magic Keyboard per poterlo utilizzare per numeri scopi e sprigionare la creatività.

Apple iPad Air 2020 è acquistabile su Amazon a soli 869,00€ in colorazione argento. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se sei abbonato Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Il prodotto è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.