iPad Air con Apple M3 è ufficiale: già in vendita da 719 euro

Il nuovo iPad Air con chip Apple M3 è ufficiale. La mela morsicata ha presentato l’evoluzione del tablet, dotandola di tutto il necessario per garantire il supporto nativo all’intelligenza artificiale e assicurando un incremento significativo in termini di prestazioni rispetto alla generazione precedente. Sono due i modelli proposti, da 11 e da 13 pollici, entrambi offerti nelle versioni con connettività solo Wi-Fi oppure Wi-Fi + Cellular.

Tutto sul nuovo iPad Air con chip Apple M3

Il cuore pulsante progettato internamente dal gruppo di Cupertino integra una CPU 8-core, una GPU 9-core e il Neural Engine 16-core pronto per le funzionalità di Apple Intelligence, affiancato da 8 GB di RAM. I display Liquid Retina hanno rispettivamente risoluzione 2360×1640 pixel (11 pollici) e 2732×2048 pixel (13 pollici).

Il comparto fotografico non cambia tra i due modelli, è sempre composto da un sensore posteriore da 12 megapixel e da quello frontale Center Stage da 12 megapixel. Ci sono poi gli altoparlanti stereo in orizzontale, due microfoni, le tecnologie Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 (5G nelle versioni Wi-Fi + Cellular con compatibilità eSIM), il Touch ID e un’autonomia dichiarata fino a 10 ore con ricarica via USB-C. Sul fronte software c’è ovviamente il sistema operativo iPadOS 18 preinstallato. Le intelligenze artificiali di ChatGPT e Siri coesistono.

I prezzi: da 719 a 1.769 euro

La fase di preordine ha già preso il via, le prime unità acquistate saranno consegnate il 12 marzo. Prendendo in considerazione la versione con 128 GB di memoria interna (si arriva fino a 1 TB), il listino fissa un prezzo di 719 euro per quella Wi-Fi da 11 pollici e di 889 per la variante Wi-Fi + Cellular, mentre l’incarnazione del tablet da 13 pollici costa 969 euro (Wi-Fi) e 1.139 euro (Wi-Fi + Cellular). Le colorazioni sono blu, viola, galassia e grigio siderale.

Ecco l’elenco completo di tutti i modelli.

iPad Air da 11 pollici (M3, Wi-Fi): 128 GB a 719 euro, 256 GB a 849 euro, 512 GB a 1.099 euro, 1 TB a 1.349 euro;

iPad Air da 11 pollici (M3, Wi-Fi + Cellular): 128 GB a 889 euro, 256 GB a 1.019 euro, 512 GB a 1.269 euro, 1 TB a 1.519 euro;

iPad Air da 13 pollici (M3, Wi-Fi): 128 GB a 969 euro, 256 GB a 1.099 euro, 512 GB a 1.349 euro, 1 TB a 1.599 euro;

iPad Air da 13 pollici (M3, Wi-Fi + Cellular): 128 GB a 1.139 euro, 256 GB a 1.269 euro, 512 GB a 1.519 euro, 1 TB a 1.769 euro.

Di seguito le parole di Bob Borchers (Vice President of Worldwide Product Marketing), che concentra l’attenzzione sul supporto ad Apple Intelligence.

iPad Air è particolarmente apprezzato per il suo mix ineguagliabile di prestazioni, portabilità e compatibilità con accessori evoluti, il tutto a un prezzo conveniente. Perfetto per chiunque, da chi studia all’università e prende appunti con Apple Pencil Pro a chi viaggia o crea contenuti e deve poter lavorare al meglio ovunque si trovi, iPad Air con M3, Apple Intelligence e la nuova Magic Keyboard porta il concetto di versatilità e convenienza ad un livello superiore.

C’è anche la nuova Magic Keyboard

Ad accompagnare il debutto del tablet c’è anche la nuova Magic Keyboard. Rispetto alla precedente ha un trackpad più ampio e una fila di 14 tasti funzione per intervenire rapidamente su luminosità, volume e altre funzioni. Si aggancia magneticamente e non utilizza il nemmeno il Bluetooth grazie allo Smart Connector (è alimentata dall’iPad stesso). I prezzi sono 329 euro per la versione da 11 pollici e 349 euro per quella da 13 pollici.

Arriva anche iPad con chip A16

Le novità non finiscono qui. Apple ha presentato il nuovo iPad di undicesima generazione con chip A16 e il doppio dello spazio di archiviazione nella versione base. Per saperne di più rimandiamo all’articolo dedicato.