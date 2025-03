Apple iPad: nuovo chip A16 e più storage

Come previsto, Apple ha annunciato il nuovo iPad Air con chip M3. L’azienda di Cupertino ha svelato a sorpresa un’altra novità. Gli utenti potranno acquistare anche l’iPad di undicesima generazione con chip A16 e il doppio di storage.

iPad senza Apple Intelligence

Il nuovo iPad di undicesima generazione conserva il design della precedente. Esternamente non si notano quindi differenze. In realtà, lo schermo Liquid Retina è leggermente più grande: 11 pollici contro 10,9 pollici. le due principali novità sono nascoste all’interno. La risoluzione è 2360×1640 pixel

La prima è rappresentata dal processore Apple A16 che integra una CPU a 5 core, una GPU a 4 core e un Neural Engine a 16 core. Nonostante un core in meno per la CPU, le prestazioni sono il 30% superiori a quelle dell’iPad di decima generazione con chip Apple A14 Bionic. Non supporta però Apple Intelligence perché serve almeno un chip A17 Pro.

Il tablet viene ora offerto con 128/256/512 GB di storage, quindi raddoppia la dotazione minima e aumenta quella massima. Le altre specifiche sono invariate: fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo, fotocamera frontale da 12 megapixel con Center Stage, altoparlanti stereo, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, LTE e 5G, porta USB Type-C, Touch ID, batteria da 28,93 Wh (autonomia fino a 10 ore). Il sistema operativo è ovviamente iPadOS 18.

Quattro i colori disponibili: argento, blu, rosa e giallo. Può essere già ordinato sul sito Apple. Le spedizioni inizieranno il 12 marzo. I prezzi base sono 409 euro (128GB e Wi-Fi) e 579 euro (128GB e Wi-Fi+Cellular). Gli accessori sono Magic Keyboard Folio (299 euro), Apple Pencil USB-C (89 euro) e Apple Pencil prima generazione (119 euro).