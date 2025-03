Tim Cook conferma MacBook Air e iPad Air?

Come già fatto prima del lancio dell’iPhone 16e, Tim Cook ha stuzzicato la curiosità dei fan con un altro post pubblicato su X. Il breve video conferma che Apple annuncerà almeno un dispositivo Air in settimana, ma potrebbe essere due.

Nuovi MacBook Air e iPad Air?

Il noto Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) aveva previsto il lancio imminente dei nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con processore M4. In base alle informazioni ricevute da alcuni rivenditori, nei negozi sono praticamente terminati i modelli con chip M2 e M3. Non ci sono pertanto dubbi sul primo dispositivo Air in arrivo.

Oltre al recente chip M4 si prevedono fino a 32 GB di RAM (il massimo attuale è 24 GB), una nuova webcam con supporto per Center Stage (funzionalità che sfrutta il machine learning per mantenere il soggetto al centro dell’inquadratura) e probabilmente porte Thunderbolt 4 aggiuntive (gli attuali modelli ne hanno solo due).

Per quanto riguarda il nuovo iPad Air, Gurman aveva ipotizzato un lancio nelle prossime settimane. Il giornalista ha scritto su X che potrebbero essere annunciati anche i nuovi modelli da 11 e 13 pollici con processore M3 (quelli attuali integrano il chip M2).

Nel video pubblicato dal CEO di Apple è stato usato lo stesso slogan del 2008 per l’originale MacBook Air, ovvero “There’s something in the air” (C’è qualcosa nell’aria). Dopo circa 4 secondi si vede qualcosa che attraversa le lettere AIR da sinistra a destra. Rallentando il video sembra una Apple Pencil (possibile indizio per il nuovo iPad Air).