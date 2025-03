Apple: nuovi iPad in arrivo, ma non subito

Questa settimana Apple dovrebbe annunciare nuovi modelli di MacBook Air con il chip M4, almeno stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, dopodiché dovrebbe essere il turno dei nuovi modelli di iPad, ma a quanto pare non arriveranno a stretto giro.

iPad: nuovi modelli Air e base in arrivo nelle prossime settimane

Andando maggiormente in dettaglio, Mark Gurman di Bloomberg ha fatto sapere che l’inventario di iPad Air e iPad 10 si sta esaurendo negli Apple Store. A detta del giornalista, questo sarebbe un segno che presto verranno introdotti nuovi modelli di tablet della “mela morsicata”.

Tuttavia, a differenza del nuovo MacBook Air, Mark Gurman è del parare che i nuovi tablet a marchio Apple non arriveranno nei prossimi giorni. I dispositivi, dunque, non dovrebbero essere svelati contemporaneamente ai MacBook Air con chip M4, ma occorrerà attendere ancora.

Non si conoscono date di lancio esatte, ma l’ipotesi più accreditata è che sarà sufficiente aspettare fino a marzo o al più tardi aprile.

In merito alle caratteristiche, non dovrebbero essere state apportate modifiche di rilievo sul fronte estetico, ma solo cambiamenti a livello hardware. Più precisamente, il prossimo iPad Air dovrebbe essere alimentato dal chip M3 o dal chip M4, mentre il modello base dovrebbe essere dotato di un chip A16 Bionic o di un chip A17 Pro.

Per quanto per l’iPad Pro, è improbabile aspettarsi una visione aggiornata fino a quando Apple non toglierà i veli al chip M5, mentre l’iPad mini è stato aggiornato solo qualche mese addietro.