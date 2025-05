iPad Air con M2: occasionissima AMAZON su pochi pezzi a soli 549 euro (-17%)

Amazon offre un’occasione da non perdere sul modello di iPad Air da 11 pollici con chipset M2: la particolarissima colorazione viola è in offerta al prezzo minimo storico di soli 549 euro invece di 659. L’occasione è a tempo limitatissimo anche perché sono rimaste poche scorte: ti suggeriamo di sbrigarti a completare l’acquisto, che include la possibilità di pagare a rate.

Il tablet è dotato di un magnifico schermo Liquid Retina da 11 pollici brillante, nitido e perfetto anche sotto la luce diretta del sole: adatto di certo a ogni genere di contenuto. La presenza del chipset M2 assicura prestazioni di primissimo livello con un’efficienza energetica in grado di farti usare il tuo iPad per tutto il giorno senza preoccuparti della batteria. In pratica, ha la potenza di un Mac in formato tablet.

Con 128GB di memoria, include una nuova fotocamera frontale da 12 megapixel orizzontale con Inquadratura Automatica e una posteriore della stessa risoluzione per catturare foto e video in 4K. A completare il quadro, ecco la connettività WiFi 6E, il touch ID sul tasto superiore per l’accesso al tablet o per i pagamenti e la ricarica tramite USB-C. In più, se abbinato ad accessori come Apple Pencil Pro e Magic Keyboard diventa in pratica un laptop trasformabile.

Il dispositivo perfetto da avere con sé per lavoro, studio o intrattenimento: acquista adesso il tuo iPad Air da 11 pollici con M2 a soli 549 euro.