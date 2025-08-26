iPad Air da 13" con M3 in offerta speciale: su Amazon risparmi 150 euro

In vista di settembre è probabilmente l’offerta perfetta per tornare al lavoro o all’università: su Amazon è possibile acquistare con uno sconto importante il nuovo iPad Air da 13 pollici con chipset M3. Il modello con 128GB di memoria integrata è disponibile infatti a soli 819 euro invece di 969 e puoi anche pagarlo a rate scegliendo l’apposita opzione al checkout.

Cosa sapere su iPad Air da 13 pollici con M3

Concentrato di potenza e leggerezza, grazie al chipset M3 ha praticamente la potenza di un computer portatile di ultima generazione ed è perfetto anche per gestire Apple Intelligence, l’assistente personale integrato che potrà supportarti in ogni tua attività quotidiana.

Qualsiasi contenuto viene esaltato dal display Liquid Retina da 13 pollici dalla risoluzione elevata, ampia gamma cromatica P3, TrueTone e riflessi ridotti al minimo anche sotto la luce diretta del sole. Le fotocamere da 12 megapixel, sia frontale che posteriore, sono utili per le videochiamate e per catturare foto e video fino al 4K.

A concludere, il TouchID integrato è perfetto per accesso sicuro e pagamenti immediati con Apple Pay e grazie al WiFi 6E potrai avere connessioni rapidissime. Alla porta USB-C, invece, potrai anche collegare monitor esterni, accessori professionali e appositi hub di espansione.

Un dispositivo potenzialmente molto versatile e soprattutto molto potente: perfetto per ogni attività. Acquistalo ora in sconto.