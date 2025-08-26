iPad Air da 13" con M3 in offerta speciale: su Amazon risparmi 150 euro

In vista di settembre è probabilmente l’offerta perfetta per tornare al lavoro o all’università: su Amazon è possibile acquistare con uno sconto importante il nuovo iPad Air da 13 pollici con chipset M3. Il modello con 128GB di memoria integrata è disponibile infatti a soli 819 euro invece di 969 e puoi anche pagarlo a rate scegliendo l’apposita opzione al checkout.
Cosa sapere su iPad Air da 13 pollici con M3
Concentrato di potenza e leggerezza, grazie al chipset M3 ha praticamente la potenza di un computer portatile di ultima generazione ed è perfetto anche per gestire Apple Intelligence, l’assistente personale integrato che potrà supportarti in ogni tua attività quotidiana.
Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale
Qualsiasi contenuto viene esaltato dal display Liquid Retina da 13 pollici dalla risoluzione elevata, ampia gamma cromatica P3, TrueTone e riflessi ridotti al minimo anche sotto la luce diretta del sole. Le fotocamere da 12 megapixel, sia frontale che posteriore, sono utili per le videochiamate e per catturare foto e video fino al 4K.
A concludere, il TouchID integrato è perfetto per accesso sicuro e pagamenti immediati con Apple Pay e grazie al WiFi 6E potrai avere connessioni rapidissime. Alla porta USB-C, invece, potrai anche collegare monitor esterni, accessori professionali e appositi hub di espansione.
Un dispositivo potenzialmente molto versatile e soprattutto molto potente: perfetto per ogni attività. Acquistalo ora in sconto.