 iPad Air da 13" con M3 in offerta speciale: su Amazon risparmi 150 euro
iPad Air da 13" con M3 in offerta speciale: su Amazon risparmi 150 euro

Il potente iPad Air da 13 pollici con chipset M3 è disponibile a un prezzo imperdibile.
iPad Air da 13
Tecnologia Mobile
Il potente iPad Air da 13 pollici con chipset M3 è disponibile a un prezzo imperdibile.

In vista di settembre è probabilmente l’offerta perfetta per tornare al lavoro o all’università: su Amazon è possibile acquistare con uno sconto importante il nuovo iPad Air da 13 pollici con chipset M3. Il modello con 128GB di memoria integrata è disponibile infatti a soli 819 euro invece di 969 e puoi anche pagarlo a rate scegliendo l’apposita opzione al checkout.

Acquista iPad Air M3 su Amazon

iPad Air M3

Cosa sapere su iPad Air da 13 pollici con M3

Concentrato di potenza e leggerezza, grazie al chipset M3 ha praticamente la potenza di un computer portatile di ultima generazione ed è perfetto anche per gestire Apple Intelligence, l’assistente personale integrato che potrà supportarti in ogni tua attività quotidiana.

Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

Apple iPad Air 13'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

819,00 879,00€ -7%
Vedi l'offerta

Qualsiasi contenuto viene esaltato dal display Liquid Retina da 13 pollici dalla risoluzione elevata, ampia gamma cromatica P3, TrueTone e riflessi ridotti al minimo anche sotto la luce diretta del sole. Le fotocamere da 12 megapixel, sia frontale che posteriore, sono utili per le videochiamate e per catturare foto e video fino al 4K.

A concludere, il TouchID integrato è perfetto per accesso sicuro e pagamenti immediati con Apple Pay e grazie al WiFi 6E potrai avere connessioni rapidissime. Alla porta USB-C, invece, potrai anche collegare monitor esterni, accessori professionali e appositi hub di espansione.

Acquista iPad Air M3 su Amazon

Un dispositivo potenzialmente molto versatile e soprattutto molto potente: perfetto per ogni attività. Acquistalo ora in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 ago 2025
