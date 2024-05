iPad Air: iFixit smonta il modello da 13 pollici

La squadra del popolare sito di riparazioni iFixit ha effettuato il teardown del nuovissimo modello di iPad Air da 13 pollici a cui Apple ha tolto i veli all’inizio del mese corrente, dopo svariate indiscrezioni e un’attesa piuttosto lunga, in occasione dell’evento di presentazione dedicato, unitamente all’altra versione del tablet da 11 pollici e agli iPad Pro con chip M4.

iPad Air: il teardown di iFixit della versione da 13 pollici

Lo smontaggio del nuovo iPad Air, visibile nel video annesso di seguito, mette ben in evidenza il fatto che il dispositivo non presenta troppe modifiche interne rispetto al modello della generazione precedente.

Per fare un confronto, così come iPad Air di quinta generazione, anche sulla nuova versione del tablet della “mela morsicata” della linea Air le celle della batteria continuano infatti ad avere linguette adesive che ne facilitano la rimozione.

Tuttavia iFixit ha assegnato al nuovo iPad Air da 13 pollici un punteggio di riparabilità piuttosto basso, pari a 3/10, a causa della difficoltà di rimozione del display e di alcuni altri componenti, il che costituisce una nota di demerito per il dispositivo.

Ricordiamo che il nuovo iPad Air da 13 pollici, così come il modello più piccolo, va a caratterizzarsi per alcune novità, come la presenza del chip M2, il supporto alla connettività di tipo Wi-Fi 6E, la fotocamera frontale orientata in modalità landscape, la compatibilità con Apple Pencil Pro e alcune nuove opzioni di colore. Il prezzo base è pari a 969 euro per il modello Wi-Fi e a 1.139 euro per il modello Wi-Fi+Cellular.