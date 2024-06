iPad Air M2: la GPU ha ora un core in meno

A quanto sembra, il nuovo iPad Air M2 che è stato presentato e lanciato sul mercato da Apple nei giorni scorsi, ha un core in meno del previsto. Utilizza infatti una GPU a 9 core e non a 10 core come inizialmente pubblicizzato.

iPad Air M2: la GPU ha 9 core e non 10 core

Andando più nello specifico, Apple ha apportato una modifica alla pagina con le specifiche tecniche del tablet. Nonostante l’azienda avesse inizialmente pubblicizzato il chip M2 dell’iPad Air come dotato di una GPU a 10 core, il tablet dispone in realtà di una GPU a 9 core. La correzione sarebbe stata apportata negli ultimi dieci giorni.

Il comunicato stampa originale per il lancio del tablet afferma ancora che il tablet è dotato di una GPU a 10 core, così come una pagina di supporto ancora da rivedere. Inoltre, Apple non ha ancora aggiornato le sue pagine delle specifiche tecniche nei paesi al di fuori degli Stati Uniti.

La modifica risulta essere decisamente particolare, in quanto questa sarebbe la prima volta che Apple commercializza un chip M2 con una GPU a 9 core. Il MacBook Air M2, ad esempio, è disponibile nelle varianti GPU a 8 e 10 core. Alla luce di ciò, si evince che il chip M2 utilizzato all’interno dell’iPad Air è una versione in bin della variante a 10 core.

Ad ogni modo, la maggior parte degli utenti che useranno iPad Air M2 non noterà la differenza tra una GPU a 9 core e una GPU a 10 core.

È comunque attesa una dichiarazione da parte di Apple per capire il motivo di questa revisione delle specifiche, che con ogni probabilità arriverà nei prossimi giorni.