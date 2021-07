iPad Air: oggi con uno SCONTO SHOCK su Amazon

Un tablet che non ha bisogno di presentazioni: l'ultima generazione di iPad Air unisce un design ricercato a prestazioni senza compromessi. A rendere il top di gamma ancora più interessante è in queste ore la possibilità di acquistarlo approfittando dello sconto di 90 euro su Amazon.

Il tablet Apple in offerta: risparmia 90 € su iPad Air

Con il suo ampio display Liquid Retina da 10,9 pollici (risoluzione 2360×1640 pixel) è ottimo per l'intrattenimento multimediale e la navigazione così come per la produttività e la didattica online, soprattutto se abbinato a una tastiera fisica che lo trasforma in un piccolo laptop. A gestire le applicazioni ci pensa il chip A14 Bionic con Neural Engine. Completano la dotazione tecnica la memoria interna da 64 GB, le fotocamere da 12 e 7 megapixel (posteriore e anteriore FaceTime HD), altoparlanti stereo, due microfoni, i moduli WiFi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, la porta USB-C per la ricarica e la batteria da 28,6 Wh. Se hai bisogno di conoscere altri dettagli non devi far altro che consultare la scheda del prodotto.

Lato software, sono presenti tutte le funzionalità della piattaforma iPadOS con la compatibilità garantita per le applicazioni presenti su App Store e la certezza di ricevere aggiornamenti ufficiali per anni da parte della mela morsicata. Tutto questo nel design elegante di iPad Air, acquistabile oggi su Amazon nella elegante colorazione Grigio Siderale al prezzo di 549 euro invece di 669 euro come da listino.