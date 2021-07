Ottimo Mini PC con CPU Intel: che PREZZACCIO su Amazon

Se stai pensando a un nuovo computer, ma vuoi occupare meno spazio possibile sulla scrivania, non rinunciare alle prestazioni e al tempo stesso spendere poco, sei nel posto giusto: qui è dove ti segnaliamo ACEPC AK2, un ottimo Mini PC, che puoi acquistare in queste ore approfittando di un forte sconto su Amazon.

ACEPC AK2 in offerta: 29% di sconto

Ecco cosa troverai nel piccolo case a livello di specifiche tecniche: processore ntel Celeron J3455, GPU Intel HD Graphics 500, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB (con possibilità di aggiungere un'altra unità), doppia uscita HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, moduli WiFi e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet, porte USB 2.0 e 3.0, lettore di schede microSD, jack audio da 3,5 mm. Se hai bisogno di altre informazioni non devi far altro che consultare la scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato su ACEPC AK2 è Windows 10 Pro con licenza ufficiale. Quanto costa tutto questo? Poco, davvero poco: solo 205,90 euro invece di 289,90 euro come da listino, approfittando dell'offerta proposta in questo momento da Amazon con spedizione gratuita e consegna immediata. Cosa stai aspettando?