L'iPad continua a dominare il mercato dei tablet

L’iPad, a quanto pare, non ha degni concorrenti. Stando infatti a quelli che sono i più recenti dati diffusi dalla società di analisi Canalys, durante il quarto trimestre del 2024 il mercato dei tablet è dominato da Apple, con i suoi dispositivi che hanno guadagno il 42,3% della quota di mercato globale.

iPad: 16,9 milioni di dispositivi spediti nel quarto trimestre del 2024

Andando più in dettaglio, Apple ha spedito circa 16,9 milioni di iPad durante il trimestre, una cifra questa che risulta essere in netto aumento rispetto ai 14,8 milioni del quarto trimestre del 2023.

Il concorrente più vicino al colosso di Cupertino è stato Samsung, con 7 milioni di tablet spediti nel quarto trimestre del 2024 per il 17,8% del mercato. Lenovo e Huawei, invece, si trovano al terzo e quarto, mentre Xiaomi va ad occupare la quinta posizione.

Per tutto il 2024, Apple ha spedito circa 57 milioni di iPad per il 38,6% del mercato, mentre Samsung solo 27,8 milioni. Per fare un chiaro confronto, il gruppo capitanato da Tim Cook ha quindi spedito oltre il doppio dei tablet rispetto a quanto fatto dal colosso sudcoreano durante il 2024.

Da tenere presente che diversi fattori hanno contribuito alla performance assai positiva, come ad esempio una rinnovata domanda nel settore commerciale dovuta al fatto che molte aziende hanno cominciato a pianificare cicli di aggiornamento dei dispositivi. Gli analisti mettono in conto un ulteriore aumento delle spedizioni nel 2025 per i tablet a uso professionale. Anche il mercato consumer ha mostrato segnali incoraggianti, nonostante le previsioni di una crescita più moderata per l’anno venturo.