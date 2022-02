L'iPad domina il mercato tablet, nonostante tutto

La crisi dei chip si è fatta sentire anche su Apple. Il CEO del gruppo, Tim Cook, ha infatti dichiarato che le vendite degli iPad avvenute negli ultimi mesi sono state frenate molto dalla carenza di componenti. Nonostante le avversità, l’azienda di Cupertino è però riuscita a dominare il mercato dei tablet nel 2021. A dirlo sono i dati emersi dall’analisi recentemente condotta da Canalys.

iPad e mercato tablet: più di 19 milioni di spedizioni nel 2021

Più precisamente, dallo studio effettuato sul mercato PC e tablet condotto dalla società di ricerca si evince che le spedizioni negli Stati Uniti sono cresciute dell’1% nello scorso anno, per un totale di 135 milioni di unità in tutto il 2021, e che Apple ha dominato la quota di mercato dei tablet con più di 19 milioni di spedizioni, nonostante quelle di iPad abbiano richiesto sino a nove settimane.

Va tuttavia tenuto conto che il risultato raggiunto da Apple è comunque in calo del 17% se confrontato con il 2020 e che la quota di mercato dell’azienda è passata dal 44,6% nel quarto trimestre dell’annualità in questione al 40,2% nel quarto trimestre del 2021. Inoltre, la domanda sui tablet è complessivamente diminuita, in quanto le spedizioni sono state ridotte del 31%.

Per quel che concerne il mercato PC, Apple non ha primeggiato, ma rientra comunque tra i primi cinque venditori dell’anno, per l’esattezza va a piazzarsi in quarta posizione, con 10 milioni di Mac venduti e una crescita annuale del 12%. Ad essere messa sul podio è invece HP, con il 30% della quota e 25,9 milioni di PC venduti.