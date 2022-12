iPad mini 3: per Apple è ufficialmente obsoleto

Alla schiera dei dispositivi Apple contrassegnati come obsoleti, entro qualche settimana andrà ad aggiungersi anche l’ormai vetusto iPad mini 3, come già accaduto per l’iPad 4 e altri tablet dell’azienda. Allo stato attuale c’è solo una specifica variante cellular del tablet che viene già considerata tale, ma le cose sono destinate a cambiare a stretto giro, stando a una nota interna pervenuta alla redazione di MacRumors.

iPad mini 3 è diventato obsoleto

L’iPad mini 3 è stato presentato unitamente all’iPad Air 2 il 16 ottobre del 2014, mentre il lancio sul mercato è avvenuto il 22 ottobre dello stesso anno. Rispetto al precedente modello, di cui ha mantenuto il design, l’iPad mini di terza generazione integrava un processore Apple A7, dispone del Touch ID nel tasto home, aveva una maggiore capacità di archiviazione e veniva venduto pure in colorazione oro. La sua rimozione dal mercato è avvenuta il 9 settembre 2015, con l’arrivo di iPad mini 4.

Ma cosa significa, di preciso, che iPad mini 3 è obsoleto? La risposta è presto data: si tratta di un prodotto la cui vendita è stata interrotta oltre 7 anni fa. Prima di arrivare a tale stadio, Apple classifica i suoi prodotti come vintage, ovvero quelli per i quali la commercializzazione è terminata da oltre 5 anni e da meno di 7.

La differenza sostanziale tra le due categorie in questione sta nella tipologia di assistenza che è possibile ottenere da Apple: i prodotti obsoleti non possono essere riparati da canali ufficiali, per cui in caso di problemi è necessario rivolgersi a riparatori terzi (ammesso che i pezzi siano disponibili), mentre i prodotti vintage possono venire riparati direttamente dal gruppo di Cupertino o presso centri autorizzati.

