Apple: il primo iPad Lightning diventa obsoleto

Gli anni passano e l’età si fa sentire per tutti, prodotti a marchio Apple compresi e più precisamente per l’iPad di quarta generazione, ovvero il primo dotato di connettore Lightning ad essere immesso sul mercato. Nel corso delle ultime ore, infatti, il colosso di Cupertino ha dichiarato come obsoleto il modello di tablet in questione.

L’iPad di quarta generazione è obsoleto, lunga vita all’iPad!

Il device, che ha fatto capolino sul mercato nel 2012, è stato contrassegnato come obsoleto all’interno dell’azienda già lo scorso novembre, ma l’immissione nella lista pubblica è avvenuta solo ora, a circa dieci anni dal debutto.

Da notare che l’iPad di quarta generazione è stato particolarmente importante perché, come anticipato, ha introdotto per la prima volta sui tablet dell’azienda della “mela morsicata” la porta Lightning, rivelata con qualche settimana di anticipo anche su iPhone 5. Precedentemente veniva adoperato il connettore Dock.

Il dispositivo è andato altresì a farsi notare per le sue prestazioni sette volte migliori sul fronte CPU rispetto al precedente modello e per la grafica fino a tre volte migliore grazie al processore dual core Apple A5X. Con il dispositivo è stato pure introdotto l’uso di due fotocamere, una anteriore e una posteriore, e il Bluetooth 4.0. Veniva venduto con 1 GB di RAM e fino a 64 GB di memoria flash.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Apple definisce i prodotti che non sono più in commercio da oltre cinque anni e da meno di sette come “vintage”, mentre una volta trascorsi i sette anni il dispositivo viene dichiarato come “obsoleto”. La differenza tra le due definizioni sta essenzialmente nelle opportunità di riparazione che sono concesse: nel caso dei dispositivi vintage Apple fornisce assistenza e parti di ricambio, mentre nel caso di quelli obsoleti le riparazioni dipendono essenzialmente da quali componenti un negozio è in grado di ottenere.