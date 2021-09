Apple iPad Mini 6: Cupertino, abbiamo un problema

Il nuovo iPad Mini (sesta generazione) è un piccolo gioiellino della produzione Apple e questo è conclamato: ottime le recensioni fin qui raccolte, ottimo il look&feel generale, ottimo il concept di un tablet di piccole dimensioni su cui poter concentrare tante attività. Ma c'è un problema che potrebbe ostacolare il percorso del Mini sul mercato: il display.

Il problema è insito nel modo in cui gli schermi LCD aggiornano i pixel “linea per linea” durante uno scroll, aspetto che va gestito sapientemente affinché lo scorrimento possa risultare fluido e piacevole. Lo scroll, del resto, è una delle attività più comuni in qualsiasi contesto, ma in modo particolare in lettura e durante la navigazione. Sul nuovo iPad Mini 6 (da 559 euro nella versione da 64GB) questa esperienza risulta essere particolarmente problematica e questo video ben spiega il perché:

Dopo le iniziali segnalazioni, da Apple sono giunte una presa d'atto ed una spiegazione che non sembrano convincere: secondo Cupertino, infatti, il problema è legato più che altro alla natura LCD del display, il che impedisce la scomparsa di questo effetto durante le attività sul tablet. Come più esperti fanno notare, tuttavia, sui precedenti modelli LCD non si ravvisa un effetto similare e la sensazione durante lo scroll è invece ben più fluida e piacevole.

Il cosiddetto “jelly scroll” potrebbe essere legato ad un difetto del display o ad una semplice lentezza nell'elaborazione dei pixel da aggiornare, aspetto a cui è ipoteticamente data scarsa priorità nell'ampia potenza di calcolo infusa nel nuovo modello. Al momento ogni ipotesi è valida, ma oltre alla presa d'atto iniziale di Cupertino non hanno ancora fatto seguito spiegazioni chiare che entrano nel merito della questione dal punto di vista tecnico.

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

