iPad mini 7 è stato completamente smontato da iFixit

Come di consueto in concomitanza del lancio di nuovi dispositivi a marchio Apple, nelle scorse ore il team di iFixit ha provveduto ad effettuare il teardown di iPad mini 7, condiviso tramite il video visibile dopo il salto, svelando dettagli decisamente interessanti relativamente al problema del jelly scrolling e al design interno del tablet.

iPad mini 7: jelly scrolling risolto e altre novità

Per chi non lo sapesse, il fenomeno del “jelly scrolling” si verifica quando una parte del display sembra aggiornarsi più rapidamente dell’altra, creando una sensazione di “disequilibrio” visivo. Questo effetto risultava essere particolarmente evidente sul precedente modello di iPad mini quando usato in orientamento verticale. Sebbene non tutti lo notassero o ne fossero disturbati, il problema è stato oggetto di molteplici lamentele.

Al riguardo, Apple aveva rassicurato che il fenomeno fosse una caratteristica normale dei display LCD, ma con l’iPad mini 7 il jelly scrolling, al punto tale da diventare impercettibile.

Dal teardown risulta che la posizione del controller è rimasta invariata rispetto ad iPad mini 6. Non è pertanto ancora chiaro cosa Apple abbia implementato per riuscire a ridurre il fenomeno, iFixit che parla di un possibile “trucco” tecnologico.

Durante il teardown, iFixit ha altresì scoperto che il logo posteriore dell’iPad mini 7 è rimovibile, una novità che potrebbe semplificare la messa a punto delle riparazioni in futuro.

Per il resto, il design interno è praticamente identico a quello del precedente modello di tablet. Non è stato apportato alcun cambiamento sostanzialmente, sebbene il tablet il nuovo iPad mini possa contare su specifiche aggiornate come il chip A17 Pro, il supporto per Apple Intelligence e quello per Apple Pencil Pro.