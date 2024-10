iPad mini 7: manca il caricatore nella confezione di vendita

Cogliendo tutti di sorpresa, nella giornata di ieri Apple ha lanciato il nuovo iPad mini 7. Si tratta di un dispositivo indubbiamente interessante e che farà senz’altro gola a molti, ma per gli utenti italiani e per tutti gli altri acquirenti in Europa c’è un dettaglio che è bene tenere presente: nella confezione di vendita non è incluso il caricatore.

iPad mini 7: niente alimentatore nella confezione di vendita

Questa scelta di Apple si allinea alle nuove normative dell’Unione Europea, che puntano a ridurre i rifiuti elettronici e che entreranno in vigore nel 2026.

Da notare che anche gli ultimi modelli di iPad Pro e iPad Air, che sono stati introdotti all’inizio di quest’anno, non sono dotati di un caricabatterie nella confezione di vendita in Europa.

L’assenza di un caricabatterie nella confezione di vendita degli iPad è al momento relativa solo all’Europa. Apple include infatti un alimentatore USB-C da 20 W in accoppiata ad iPad mini 7 negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Giappone, in Brasile e in altri Paesi del mondo.

È probabile che iPad mini 7 non includa nemmeno gli adesivi Apple nella scatola, come parte dell’obiettivo di Apple di rimuovere la plastica dalla sua confezione entro il prossimo anno, sulla falsariga di quanto già fatto con Vision Pro, gli ultimi modelli di iPad Pro e iPad Air e gli iPhone 16. I clienti, comunque, comunque richiedere gli adesivi Apple se acquistano i dispositivi di persona in un Apple Store.

C’è però una piccola buona notizia: il cavo di ricarica USB-C incluso con l’iPad mini 7 adesso è intrecciato per una maggiore durata.