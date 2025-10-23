 iPad mini con chip A17 Pro è il momento giusto per acquistarlo: solo Amazon
iPad mini con chip A17 Pro è il dispositivo portatile di Casa Cupertino che realizza ogni richiesta con la sua potenza ultra: WiFi + Cellular.
iPad mini con chip A17 Pro ha bisogno di ben poche presentazioni. Formato  extra portatile ma potenza da vendere per avere un dispositivo che usi per svago, studio e lavoro sempre con te. Un vero portento nel suo settore grazie anche agli accessori che gli puoi abbinare per trasformalo in un quaderno, tela da disegno e tanto altro ancora. Insomma, visto che è andato in sconto su Amazon con uno sconto del 10%, non fartelo scappare. Si tratta del modello WiFi + Cellular quindi ancora più avanzato. Aggiungilo subito al carrello a soli 659 euro e ricevilo domani.

Tra tutti i dispositivi di Apple, iPad mini con chip A17 Pro merita un suo riconoscimento speciale. È dedicato a chi è in cerca di tanta potenza in formato piccolo, così è ancora più comoda da portare sempre con te. Capace di esaudire ogni richiesta, questo modello è disponibile nel taglio di memoria da 128GB e, come ti dicevo, nella configurazione WiFi + Cellular così anche quando sei fuori casa non rinunci alla connessione internet. Completo sotto tutti i punti di vista, in colorazione Grigio Siderale ha l’iconico look di casa Cupertino.

Apple iPad mini con chip A17 Pro: Progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 8,3'', 128GB, Wi Fi 6E + reti cellulari, fotocamera da 12MP, un giorno intero di batteria– Grigio siderale

Il suo display Liquid Retina da 8,3 pollici ti offre esattamente lo spazio di visione e di lavoro di cui hai bisogno. A primo acchito potrebbe sembrarti troppo ridotto ma pensa che è più grande di uno smartphone, un prodotto che usi nel quotidiano senza problemi. Il processore, come dice il nome stesso, è il chip A17 Pro che regala velocità e possibilità avanzate sia in termini di potenzialità che di multitasking. Completano il setup le splendide fotocamere sia frontali che posteriori, Apple Intelligence, Speaker di prima qualità e una batteria che dura un giorno intero con una sola carica.

Impossibile rinunciare a iPad mini con chip A17 Pro, soprattutto ora che è in sconto su Amazon con un ribasso del 10%. Fallo tuo a soli 659 euro. 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
23 ott 2025
