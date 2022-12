iPad mini: nuovo modello senza display flessibile

Stando a quanto riferito nel corso delle ultime ore dal noto analista Ming Chi Kuo, il nuovo modello di iPad mini che Apple intende lanciare sul mercato, il quale andrà a rimpiazzare il modello attualmente in carica di cui si è ampiamente discusso a causa della questione jelly scrolling, arriverà entro la fine del 2023 e la prima metà del 2024. Inoltre, non avrà un display flessibile, ma potrà contare su una rinnovata piattaforma hardware basata su un nuovo SoC.

iPad mini: nuovo modello tra fine 2023 e inizio 2024

La ragione principale in base alla quale il futuro tablet mini a marchio Apple non sarà dotato di schermo flessibile, come invece diverse voci di corridoio avevano suggerito, è legata al fattore prezzo: se il dispositivo fosse equipaggiato con un display del genere la cifra necessaria da sborsare per poterlo comprare sarebbe di molto maggiore rispetto a quanto richiesto per il modello tradizionale.

Si potrebbe al limite valutare un affiancamento tra un tablet con display flessibile e uno con schermo standard, mentre per una sostituzione vera e propria potrebbe essere necessario attendere almeno il 2025.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto dichiarato esattamente da Ming Chi Kuo al riguardo.

Apple sta attualmente lavorando ad una nuova versione dell’iPad mini dotata di un nuovo processore come principale punto di forza e la spedizione in volumi dovrebbe prendere il via entro la fine del 2023 o nella prima metà del 2024. Ritengo che sia improbabile che Apple sostituisca l’iPad mini con un iPad pieghevole nel 2025, contrariamente a quanto previsto in precedenza da alcuni media. Un iPad pieghevole avrà un prezzo notevolmente più alto di un iPad mini, quindi tale sostituzione non è ragionevole.

