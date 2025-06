iPad al MINIMO STORICO: crolla il prezzo del nuovo modello A16

Il nuovo iPad con chip A16 è protagonista di uno sconto importante su Amazon. È il tablet della mela morsicata con in dotazione un comparto hardware potente, pensato per offrire un’esperienza ottimale in ogni contesto, nel nome della versatilità: dal lavoro creativo alla navigazione online, fino all’intrattenimento multimediale. Il suo display Liquid Retina da 11 pollici (IPS, 2360×1640 pixel) garantisce immagini nitide e brillanti, perfetto anche per prendere appunti o disegnare a mano libera con Apple Pencil.

L’affare su Amazon: iPad con chip A16

Il cuore pulsante è rappresentato dall’unità con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine a 16-core per gestire anche le applicazioni più pesanti e le funzionalità di intelligenza artificiale. Ci sono poi 128 GB di memoria interna, una doppia fotocamera da 12 MP, la connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, gli speaker stereo e i microfoni per un audio chiaro e immersivo. Il tutto con un’autonomia elevata e il sistema operativo iPadOS costantemente aggiornato, per restare sempre al passo con le ultime funzionalità introdotte. Altri dettagli nella descrizione completa.

Grazie al forte sconto di oggi puoi acquistare il nuovo iPad con chip A16 al suo prezzo minimo storico di 349 euro, invece di 409 euro come da listino ufficiale. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali, la riduzione è applicata in automatico dall’e-commerce.

Argento, Blu o Giallo? Scegli la colorazione che preferisci, la spesa non cambia. C’è anche la consegna gratis in un solo giorno con vendita e spedizione a carico di Amazon. Il voto medio ottenuto dalle recensioni dei clienti è 4,7 stelle su 5, quasi un perfect score.