Un iPad per Natale: sconto a 329€, sei ancora in tempo

È in sconto di 80 euro rispetto al listino ufficiale e arriverà a casa tua entro domani se lo ordini ora: è l’iPad di decima generazione, il tablet della mela morsicata perfetto per ogni utilizzo, dalle app allo streaming. Grazie all’offerta in corso (non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile) ti permette di acquistarlo al prezzo di soli 329 euro. Sei in tempo per metterlo sotto l’albero e fare un regalo di Natale hi-tech, ma ancora per poco.

-80€ su iPad: Amazon consegna entro domani

Ecco quali sono le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate (per l’elenco completo rimandiamo alla pagina del modello). È incluso il chip con la componente dedicata alle operazioni di intelligenza artificiale.

Display Liquid Retina da 10,9 pollici (2360×1640 pixel, supporto Apple Pencil);

chip A14 Bionic (CPU 6-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core);

64 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2;

fotocamere posteriore e frontale da 12 megapixel;

altoparlanti stero e due microfoni;

Touch ID per il riconoscimento biometrico;

batteria con ricarica USB-C e autonomia elevata.

Il sistema operativo è ovviamente iPadOS, con accesso alla piattaforma App Store della mela morsicata per il download delle applicazioni e dei giochi. Scopri di più nella scheda completa.

Approfitta dello sconto di 80 euro e acquista l’iPad di decima generazione al prezzo di soli 329 euro, nella colorazione Argento visibile qui sotto. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari, per un’affidabilità senza compromessi.

Come anticipato, sei ancora in tempo per metterlo sotto l’albero: ordinalo adesso per riceverlo a casa tua entro domano con la consegna gratuita. Dalle quasi 5.000 recensioni raccolte sull’e-commerce ha ricevuto un voto medio che sfiora il perfect score: 4,7 stelle su 5.