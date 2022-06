iPad, grande occasione Amazon al minimo storico

L’ultima generazione di iPad in versione da 10,2 pollici è protagonista oggi di uno sconto su Amazon che la porta al suo prezzo minimo storico. Non c’è bisogno di aspettare il Prime Day di luglio. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi desidera allungare le mani sul tablet Apple. La colorazione è Argento.

Con questa offerta iPad sembra già Prime Day

Diamo uno sguardo a quelle che sono le più importanti specifiche tecniche incluse: display Retina con tecnologia True Tone, chip A13 Bionic con Neural Engine per prestazioni senza compromessi anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, 64 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, modulo WiFi per la connettività, fotocamere posteriore da 8 megapixel con grandangolo e frontale da 12 megapixel con grandangolo e sistema per la gestione automatica dell’inquadratura, altoparlanti stereo, Touch ID per autenticazione e pagamenti, connettore Lightning, compatibilità con il pennino Apple Pencil e fino a 10 ore di autonomia con una sola ricarica. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con pieno accesso a tutte le applicazioni della piattaforma App Store e ricezione degli ultimi aggiornamenti rilasciati dalla mela morsicata. Tutto questo al prezzo finale di soli 199 euro invece di 389 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

