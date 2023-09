iPad per l'università? Approfitta dello sconto Amazon (-25%)

Un iPad può essere davvero l’acquisto migliore per il nuovo anno accademico universitario che hai appena cominciato o ti appresti a cominciare. È un dispositivo di tendenza che ti permetterà di prendere facilmente appunti, collegarti ai servizi del tuo ateneo e farlo con una semplicità paurosa.

E se temi il prezzo arriva Amazon in tuo soccorso perché oggi ti porti a casa il modello 2021 WiFi da 64GB a 329 euro invece di 439. Una grande occasione che non puoi permetterti di far scappare e puoi acquistarlo anche con la Carta del Docente.

iPad 2021 in offerta: le caratteristiche

iPad 2021 è dotato di un display Retina da 10,2 pollici con True Tone, colori vividi e una nitidezza sorprendente. Che tu stia leggendo documenti, prendendo appunti o guardando video didattici, questo display ti offrirà una visualizzazione immersiva e di alta qualità.

Sotto il cofano, il tablet è alimentato dal potente chip A13 Bionic con Neural Engine. Questo significa che avrai a disposizione tutta la potenza di cui hai bisogno per eseguire applicazioni complesse, multitasking fluido e una grafica impeccabile.

Questo iPad è dotato di una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e di una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica. Ciò significa che non solo puoi catturare foto e video di alta qualità, ma anche partecipare a videochiamate chiare e nitide per le tue lezioni online o incontri di studio virtuali. Cattura e condividi i momenti importanti della tua vita accademica con facilità.

Con 64GB di archiviazione, avrai spazio sufficiente per salvare i tuoi documenti, app, libri digitali e molto altro ancora. E grazie agli altoparlanti stereo, il tablet offre un audio coinvolgente e di alta qualità. Potrai godere di una chiarezza vocale sorprendente durante le lezioni online o mentre guardi contenuti multimediali. L’audio nitido renderà ogni tua esperienza di apprendimento più coinvolgente.

iPad 2021 WiFi da 64GB è insomma l’alleato perfetto per il tuo percorso accademico. Con uno sconto del 25% su Amazon, ora puoi portarlo a casa per soli 329 euro anziché 439. Non perdere questa straordinaria opportunità di migliorare la tua esperienza di studio e di lavoro con un dispositivo potente e versatile.

