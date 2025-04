iPad più simile al Mac con le nuove funzioni in arrivo

Dimentichiamoci l’iPad come lo conosciamo oggi. Quando Apple lancerà i modelli con chip M5, diventerà sempre più simile a un Mac in termini di funzionalità. Parola di Mark Gurman, guru di Bloomberg. Niente paura, non sarà un vero e proprio macOS in formato tablet, ma i cambiamenti saranno abbastanza significativi da far felici chi sogna un ibrido tra i due mondi.

Con le nuove funzionalità l’iPad sarà più simile al Mac

Cosa bolle in pentola? Pare che iPadOS 19 sarà un tripudio di funzioni dedicate alla produttività, con un focus maniacale sul multitasking e la gestione delle finestre. L’obiettivo? Rendere l’iPad più simile a un Mac, senza snaturarne l’essenza.

Apple è nota per la sua riservatezza e non ha ancora svelato le sue carte. Certo, ci sono stati degli esperimenti in passato, come Stage Manager, che prometteva di portare un tocco di macOS sugli iPad. Ma il risultato è stato un timido compromesso, una via di mezzo che non ha entusiasmato né i fan degli iPad né quelli dei Mac. Ora, però, sembra che la Mela sia pronta a fare sul serio.

Nessuno si aspetta (o vuole) che l’iPad diventi un clone del Mac. Ogni dispositivo ha la sua identità e il suo pubblico. Ma è innegabile che molti utenti sognano un iPad più versatile, in grado di adattarsi alle esigenze di chi cerca una postazione di lavoro mobile e scattante. Un tablet che non sia solo un maxi-iPhone… Staremo a vedere cosa partorirà la fantasia degli ingegneri di Cupertino.