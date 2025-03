Apple: nuovi iPad Pro e MacBook Pro con chip M5

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg con la sua consueta newsletter “Power On”, il 2025 di Apple andrà a caratterizzarsi per il lancio di nuovi modelli di iPad Pro e MacBook Pro con chip M5 che, per essere precisi, dovrebbero arrivare sul mercato entro fine anno.

Apple lavora a nuovi iPad Pro e MacBook Pro M5

Andando maggiormente in dettaglio, i nuovi iPad Pro, che attualmente sono in fase di test avanzati, entreranno in produzione di massa nella seconda metà dell’anno, con un probabile lancio a ottobre. La novità principe sarà il chip M5, che offrirà miglioramenti relativamente all’efficienza energetica e alla potenza computazionale, mentre non sono attesi stravolgimenti di design o nuove funzionalità hardware.

Anche il MacBook Pro verrà aggiornato con il chip M5, grazie a cui otterrà gli stessi vantaggi previsti per i tablet. Una vera rivoluzione tecnologica, oltre che estetica, è però in programma per il 2026, anno in cui è previsto un grande redesign, che includerà un display OLED e un aspetto più sottile e moderno.

Andando ancora oltre, a detta di Gurman, la “mela morsicata” starebbe già lavorando a una nuova generazione di iPad Pro con chip M6 e modem 5G progettato internamente, identificato come C2 e successore dell’attuale C1 in uso su iPhone 16e, un cambiamento radicale destinato ad arrivare entro il 2027.

Parallelamente, Apple è al lavoro su un iPad base di dodicesima generazione, che dovrebbe montare un chip aggiornato, e su nuovi MacBook Air, anch’essi ovviamente dotato di un processore più recente. Attualmente non vi sono date ufficiali, ma il 2026 pare essere l’anno giusto.