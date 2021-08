iPad Pro 11" (Wi-Fi + Cellular) scontato del 17% | Offerte Amazon

La seconda generazione di iPad Pro è protagonista di un'interessante promozione, si trova in offerta su Amazon a 799€ in versione da 11″ con Wi-Fi + Cellular.

Si tratta della variante con 128GB di spazio interno, disponibile in colorazione grigio siderale o argento. Grazie al nuovo sistema operativo iPadOS, il tablet si avvicina molto all'esperienza d'uso di MacOS ed è compatibile con una lunga serie di applicazioni dedicate ai creativi. La Apple Pencil permette di utilizzare l'iPad Pro come una vera e propria tavoletta grafica, sfruttando i tantissimi livelli di pressione e la precisione del tratto per effettuare disegni, dipinti e lavori grafici professionali.

Il display da 11 pollici ha una resa visiva di alto livello e può essere sfruttato anche per lavori di grafica e fotoritocco. L'ottimizzazione del sistema e il potente hardware permettono ai possessori di iPad di montare video in 4K senza alcun problema e effettuare fotomontaggi e fotoritocchi tramite la suite Adobe o altre app gratuite.

La connettività Cellular permette di installare una SIM con piano dati attivo, ideale per chi viaggia spesso e vuole restare connesso ovunque si trovi.

Oggi iPad Pro da 11″ Wi-Fi + Cellular si trova in offerta su Amazon a 799€, un prezzo scontato di ben 160 euro. Non manca la spedizione Prime senza costi aggiuntivi e la possibilità di pagare il prodotto in 5 comode rate mensili.