iPad Pro 2021 2TB WiFi + Cellular: CLAMOROSO SCONTO su Amazon (-43%)

Di sconti ne segnaliamo tanti ogni giorno, ma questo è davvero grosso: iPad Pro 2021 nel modello WiFi+Cellular con 2TB di memoria è disponibile su Amazon con uno sconto semplicemente senza senso del 43%. Traducendo tutto in cifre questo significa soltanto 1149 euro invece del prezzo più basso recente: 1999 euro. E naturalmente hai la possibilità di scegliere il pagamento a rate con Cofidis.

Attenzione però: visto il prezzo le scorte vanno velocemente a ruba, ma ti consigliamo di non demordere perché nuove unità vengono aggiunte continuamente. Finché sarà attivo lo sconto la cosa migliore è salvare il link e aspettare che torni disponibile almeno un pezzo ed effettuare l’acquisto velocemente.

iPad Pro 2021 2TB WiFi + Cellular: la bestia che sostituisce un MacBook

iPad Pro 2021 è dotato del processore Apple M1 che ti offre prestazioni senza limiti. Il tutto esalta un display Liquid Retina da 11 pollici con tecnologia ProMotion, True Tone e una straordinaria gamma cromatica P3.

Se sei un appassionato di fotografia o video, sarai felice di sapere che iPad Pro è dotato di una fotocamera frontale TrueDepth e di una serie di telecamere posteriori, tra cui un grandangolo da 12MP, un ultra-grandangolo da 10MP e uno scanner LiDAR per esperienze di realtà aumentata coinvolgenti.

Inoltre, il dispositivo in questa versione supporta la connettività 5G, garantendoti download velocissimi e streaming ad alta qualità ovunque tu sia. E con il Wi-Fi 6, rimarrai sempre connesso al mondo, anche nelle situazioni più impegnative.

La batteria di iPad Pro è progettata per durare tutto il giorno, il che significa che puoi lavorare, giocare o guardare contenuti senza doverti preoccupare della ricarica costante.

Con una porta Thunderbolt / USB 4, puoi collegare monitor, dock e unità esterne ad alta velocità. L’autenticazione sicura con Face ID e la comodità di Apple Pay rendono l’esperienza utente ancora più fluida.

Infine, l’iPad Pro è dotato di un sistema audio a quattro altoparlanti che offre un suono nitido e coinvolgente, mentre i cinque microfoni garantiscono una qualità audio eccezionale durante le chiamate e le registrazioni.

In breve, l’iPad Pro 2021 WiFi + Cellular da 2TB è una potenza con prestazioni straordinarie, un display eccezionale e una serie di funzionalità avanzate. E con lo sconto incredibile offerto da Amazon, ora è il momento perfetto per possederlo. Non perdere questa opportunità: aggiungilo al carrello e scopri un nuovo mondo di possibilità con l’iPad Pro 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.