iPad Pro 2021 2TB WiFi+Cellular: CLAMOROSO SCONTO su Amazon (-43%)

Amazon sgancia una vera e propria bomba atomica: iPad Pro 2021 da 2TB WiFi+Cellular, un autentico gioiello di tecnologia firmato Apple, è in super sconto a soli 1149 euro invece di 1999 euro. Un’affare che non puoi assolutamente perdere se sei in cerca di prestazioni elevate, display straordinario e un mondo di possibilità nella punta delle tue dita.

iPad Pro 2021 in super sconto: da non credere

iPad Pro 2021 da 2TB WiFi+Cellular è dotato di un incredibile display Liquid Retina da 11 pollici, con tecnologie come ProMotion, True Tone e un’ampia gamma cromatica P3. L’esperienza visiva sarà così coinvolgente che sembrerà di entrare in un altro mondo.

La fotocamera frontale TrueDepth ti offre scatti ultra-grandangolari e la comodità dell’Inquadratura automatica. Ma non finisce qui: la fotocamera posteriore grandangolare da 12MP, l’ultra-grandangolare da 10MP e lo scanner LiDAR si uniscono per portarti in un universo di esperienze AR coinvolgenti, che ti faranno vedere il mondo sotto una luce completamente nuova.

Se sei affascinato dalla velocità e dalla connettività, l’iPad Pro 2021 da 2TB WiFi+Cellular ti stupirà ancora. Grazie al supporto 5G, potrai godere di download velocissimi e streaming ad alta qualità, ovunque tu sia. E con il Wi-Fi 6, rimanere connesso col mondo non è mai stato così facile e veloce.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo iPad è la sua straordinaria durata della batteria. Potrai utilizzarlo per tutto il giorno senza preoccuparti di doverlo ricaricare costantemente. E se hai bisogno di connettere accessori esterni ad alta velocità, la porta Thunderbolt / USB4 ti offre tutte le possibilità di cui hai bisogno.

iPad Pro 2021 da 2TB WiFi+Cellular è l’investimento perfetto per coloro che cercano la massima potenza, versatilità e qualità Apple. E con l’offerta su Amazon che ti consente di risparmiare il 43%, puoi portarlo a casa a soli 1149 euro anziché 1999 euro. Non lasciare che questa occasione unica sfugga.

